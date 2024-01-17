Почему мужчины все чаще остаются одинокими и винят в этом женщин

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Sex Research, раскрыло сложный мир вынужденного безбрачия и дало важное представление о проблемах, с которыми сталкивается растущее сообщество мужчин, называемых «инцелы».

© Телеканал «Наука»

Incel — сокращение от involuntary celibate, «принудительное целомудрие». Так называют сообщество, состоящее в основном из гетеросексуальных мужчин, разочарованных невозможностью формировать романтические или сексуальные отношения. Некоторые инцел-группы демонстрируют высокий уровень женоненавистничества, разжигания ненависти и насилия. Такое поведение проистекает из глубоко укоренившегося недоверия к женщинам и ощущения жертвы, связанного с феминистским движением.

Видео дня

Результаты исследования, в котором был опрошен 151 инцел и 149 неинцелов со всего мира, показывают, что первые допускают фундаментальные ошибки в понимании того, что женщины ищут в романтическом партнере. Они переоценивают важность физической привлекательности и финансовых ресурсов, одновременно недооценивая значение, которое женщины придают интеллекту, доброте, юмору и лояльности, сообщает Рhys.org.

Кроме того, инцелы предъявляют более низкие требования к потенциальным партнершам по сравнению с другими мужчинами и страдают от множества проблем с психическим здоровьем, включая тяжелую депрессию, тревогу и одиночество. Значительная часть инцелов также демонстрирует черты, связанные с расстройствами аутистического спектра. Средняя распространенность аутизма — 0,62%, при этом среди инцелов 18,38% имели диагноз, связанный с РАС, а еще у 24,6% наблюдались симптомы, указывающие на расстройство аутистического спектра.