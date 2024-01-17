Размер имеет значение: какие вопросы женщинам боятся задать мужчины

Не каждый мужчина рискнет напрямую задать своей женщине вопрос, который мучает его долгое время. И все из-за стереотипов, которые мешают нам открыто общаться без страха получить осуждение. На помощь мужчинам приходит психолог Анатолий Викторов, который готов ответить на самые популярные мужские вопросы о женщинах, основываясь на своем профессиональном опыте работы.

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Действительно ли женщины обсуждают своих мужчин с подругами?

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Не все, но для многих представительниц прекрасного пола межличностные отношения — главная тема на любой встрече с подругами, и эксперт подтверждает. «Если мужчины все же не вдаются в подробности интимной жизни в кругу друзей, то женщины нередко готовы обсудить партнера в мельчайших деталях. Знаю, мужчинам не слишком приятно такое услышать, но это реальность», — говорит Анатолий.

Размер имеет значение?

Больная тема почти для любого мужчины. Психологи говорят о том, что даже при самых достойных размерах мужчина может сомневаться в своей крутости, если не будет слышать подтверждения от любимой женщины. «Мужчины, успокойтесь. Женщинам важен не столько размер, сколько техника. Порой крупный экземпляр может стать настоящей проблемой для партнерши, об этом не раз говорили мои клиентки», — поясняет эксперт.

Как отвечать на вопрос: «Это платье мне идет/полнит?»

Как уверяет наш эксперт, правильного ответа не существует, однако здесь важно понимать, зачем женщина вообще просит у мужчины одобрения внешнего вида. «Ваша женщина не хочет услышать конкретный ответ по поводу конкретного платья, она хочет, чтобы вы сделали комплимент ее привлекательности, то есть стремится получить больше вашего внимания», — объясняет психолог.

Почему первый шаг всегда должен делать мужчина?

А вот здесь психолог спешит обрадовать современных мужчин — женщины все чаще проявляют инициативу, и постепенно паттерн «мужчина должен» уходит в прошлое. Анатолий: «Мои клиентки от 25 лет практически не говорят о том, что на мужчине лежит ответственность за первый шаг. В современном мире все больше женщин отказываются от прошлых установок».

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