Назван один из признаков настоящей любви

Как сообщило издание Psychology Today, психологи из Университета Алабамы опросили 1400 человек. У них спросили, как они чувствуют любовь. В результате удалось выделить три ключевых ощущения, по которым получится отличить настоящую любовь от простого влечения.

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Эти чувства оказались одинаковыми для семейных, романтических и даже совсем дружеских отношений. Вот они:

Позитивная отзывчивость. Этот признак означает, что человек заботится о вас, даёт поддержку и старается повысить вашу самооценку, а не критикует каждый ваш шаг.

Родство душ. Тут речь идёт о доверии и о том, что вы открыты друг перед другом. Если любовь настоящая, человек никого из себя не строит, а просто хочет проводить время вместе и делиться опытом, мыслями и чувствами.

Стабильность. Истинная любовь даёт ощущение надёжности и безопасности. Такое случается, если люди безусловно принимают друг друга и доверяют.