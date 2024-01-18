Ученые: людям до 25 лет помогает справиться с хандрой грустная музыка

Когда человеку не очень хорошо, печальная мелодия резонирует с его настроением, тем самым вызывая чувство удовольствия. Именно поэтому, когда в жизни наступает чёрная полоса, нам иногда так хочется слушать плаксивые песни. Однако людям старше 25 лет с плохим настроением больше помогает справиться весёлая музыка, рассказали специалисты Винчестерского университета в Британии.

© Секрет Фирмы

Психологи напропалую советуют поднимать себе настроение весёлой, бодрящей музыкой. У этого есть и научное обоснование: музыка в мажорном ключе (например, рок-н-ролл группы Led Zeppelin), вызывает чувство счастья, а неторопливая музыка в минорном ключе навевает печаль. Но именно ощущение печали на самом деле может помочь поднять настроение и вызывать положительные эмоции, говорят учёные.

Большинство людей до 25 лет предпочитают слушать грустную музыку, чтобы поднять себе настроение. Людям постарше больше помогают весёлые композиции. Об этом говорится в исследовательской работе доктора философии Краковского университета Алиции Рычковска.

В исследовании 2013 года отмечается, что переживания от музыки, соответствующие настроению, дают нам ощущение «эмоционального единства». То есть создается ощущение, что другой человек сопереживает нам, чувствует всё то же, что и мы. Также эти выводы подтверждает исследование влияния музыки на настроение, проведённое в 2018 году.

Как отметил нейропсихолог Дэниел Левитин, подходящая музыка способна создать в организме такой же «нейрохимический коктейль», какой бывает при оргазме.