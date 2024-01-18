Что такое эйдетическая память в психологии?
Существует удивительный тип памяти, который особенно свойствен маленьким детям. Он заключается в ярком запоминании образа в течение ограниченного времени.
Механизмы памяти человеческого разума таят в себе загадки, которые наука ещё не разгадала. Один из них связан со способностями, которые, в более значимом смысле, демонстрируются маленькими детьми. Речь идёт об эйдетической памяти или способности точно запомнить образ, просто соприкоснувшись с ним на несколько кратких мгновений.
Есть дети 8-9 лет, которые после воздействия раздражителя продолжают видеть его, даже если его нет. Мозг каким-то образом продолжает проецировать видимую форму в течение нескольких секунд. Это далеко не паранормальное явление, а уникальный опыт, изучаемый психологией.
«Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой интеллект» — Франсуа де Ларошфуко.
Эйдетическая память: определение и характеристика
Человек с эйдетической памятью способен сохранять зрительную информацию в мельчайших подробностях в течение нескольких минут или часов. Абсолютным пионером в этой области был психолог Ральф Норман Хабер. Его работы 60-х и 70-х годов прошлого века, по сей день являются эталоном.
Следует отметить, что больше всего эту особенность проявляют дети. Доктор Хабер в своём исследовании увидел, что около 8% учеников начальных классов обладают ею. Однако по мере взросления эта мнемическая способность исчезает.
Как это проявляется
Термин «эйдетический» происходит от греческого языка и означает «относящийся к идеям» или «относящийся к формам». Это потому, что те, у кого есть эта характеристика, видят образ, которому они подвергались какое-то время. Это похоже на почти точное визуальное представление стимула, что позволяет им с большим успехом и тщательностью передавать нюансы.
К дополнительным характеристикам эйдетической памяти относятся:
- Детализация и точность. Люди с этой способностью могут запоминать цвета, формы, размеры, письменный текст и другие визуальные элементы без особых усилий.
- Длительная продолжительность. В отличие от обычной зрительной памяти, которая обычно угасает за короткое время, эйдетика позволяет обладателям этой способности вызывать серию образов в течение более длительного периода. Добровольно или непроизвольно. Некоторые дети получают доступ к этой способности добровольно. В других случаях зрительные воспоминания возникают непроизвольно, как если бы образ хранился в их сознании и проецировался перед ними.
- Связь с детством. На сегодняшний день почти 98% зарегистрированных случаев приходится на детей. Известны также взрослые пациенты с синестезией или неврологическими проблемами, но они чаще встречаются в детстве. Более того, считается, что по мере развития языковых навыков и навыков чтения и письма эта способность угасает.
Подсчитано, что от 8 до 15% детей в возрасте до 12 лет обладают чертой эйдетической памяти. Хотя по мере взросления оно исчезает.
Различия с фотографической памятью
Фотографическая память определяет способность постоянно запоминать данные точным и строгим образом. Это похоже на снимок определённого стимула или ситуации, чтобы сохранить его в памяти в идеальном виде. Таким образом, хотя фотографическую память часто путают с эйдетикой, следует отметить, что это не одно и то же.
Основные различия:
- Научное признание. Фотографическая память не является общепринятым или признанным научным термином. Однако эйдетические когнитивные способности более изучены и признаны наукой.
- Время запоминания. Эйдетическая способность — это временная форма кратковременной памяти. Это может длиться несколько минут или максимум час. Фотопамять, в свою очередь, обычно описывается как явление, при котором память является постоянной.
- Проекция памяти. Ульрик Нейссер был ещё одним учёным, изучавшим эйдетическую память. В своей книге «Наблюдение за памятью: воспоминания в естественных контекстах» (2020) он рассказывает об этом явлении и о том, как некоторые дети могут проецировать изображения своих воспоминаний на лист и обводить их контуры карандашом. Эта особенность не проявляется в фотографической памяти.
Любопытный случай
Мы упоминали, что этот тип памяти в большей степени проявляется у детей. Однако у нас есть зарегистрированный случай, в котором главным героем является 27-летний взрослый человек. Журнал Life представил историю болезни пациента с рефрактерной эпилепсией, у которого наблюдалась эйдетическая память.
Учёным удалось обнаружить, что это явление может быть связано с гиперактивностью коры головного мозга из-за самих судорог. Как бы то ни было, каждый раз, когда случай обнаруживается у пожилого человека, то с этим связана какая-то неврологическая особенность —синестезия или эпилепсия.
Можно ли развить эйдетическую память?
Важно учитывать: человеческая память никогда не бывает точной и всегда стремится реконструировать некоторые данные. Не бывает 100% идеальных воспоминаний. Вот почему наука ставит под сомнение фотографическую память, а что касается эйдетики, мы знаем, что это очень специфический феномен, связанный с детством.
В книге «Память с более широкой точки зрения» (1994) врачей Алана Сирлмана и Дугласа Херрманна описаны случаи людей с исключительными способностями к памяти. Ни один из них не имел фотографических характеристик. Однако они продемонстрировали прекрасную автобиографическую память и способность запоминать лица.
Если вы хотите улучшить свою эйдетическую память, то можете использовать следующие рекомендации:
- Отдых и психическое здоровье. Глубокий, спокойный отдых, а также методы снятия стресса могут улучшить вашу способность концентрироваться и сохранять зрение.
- Визуализация. Это очень полезное упражнение, которое не только стимулирует ваш разум. Воспроизведение внутри себя наиболее конкретных деталей увиденного улучшит вашу память.
- Тренировка памяти. Рассмотрите возможность использования техник или игр для тренировки мозга, предназначенных для улучшения памяти и зрительного внимания. Некоторые методики предлагают упражнения, которые помогут вам развить наблюдательность и навыки зрительного восприятия.
- Техники концентрации. Ежедневно работайте над концентрацией и вниманием. Дети с эйдетическими способностями обладают исключительной особенностью концентрировать внимание на визуальных деталях. Попробуйте сделать то же самое. Кроме того, практика медитации и осознанности поможет вам повысить внимание и осознанность.
- Практика сознательного наблюдения. Люди часто не уделяют достаточного внимания визуальным деталям вокруг них. В конце концов, мы — общество, гиперактивированное технологиями, которое теряет навыки концентрации. Не медлите, найдите время внимательно понаблюдать за любым стимулом и всеми его нюансами.
Память — исключительная способность
Память — это когнитивная способность, которая ценит не только ваше прошлое, но и человека, которым вы являетесь, и то, что вы изучаете каждый день. Это окно ко всему вашему опыту и тот сундук, из которого можно заново достать драгоценные моменты и извлечь уроки из своего опыта.
Есть те, кто обладает уникальной способностью запоминать данные. Некоторые дети демонстрируют эйдетические способности, а некоторые взрослые обладают исключительной автобиографической памятью. Несмотря на это, имейте в виду, что 100% идеальной памяти не существует. В конце концов, мы — разум, который интерпретирует то, что видим, а не машины, записывающие каждую порцию информации. Это делает нас особенными.