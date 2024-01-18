Что такое эйдетическая память в психологии?

Существует удивительный тип памяти, который особенно свойствен маленьким детям. Он заключается в ярком запоминании образа в течение ограниченного времени.

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Механизмы памяти человеческого разума таят в себе загадки, которые наука ещё не разгадала. Один из них связан со способностями, которые, в более значимом смысле, демонстрируются маленькими детьми. Речь идёт об эйдетической памяти или способности точно запомнить образ, просто соприкоснувшись с ним на несколько кратких мгновений.

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Есть дети 8-9 лет, которые после воздействия раздражителя продолжают видеть его, даже если его нет. Мозг каким-то образом продолжает проецировать видимую форму в течение нескольких секунд. Это далеко не паранормальное явление, а уникальный опыт, изучаемый психологией.

«Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой интеллект» — Франсуа де Ларошфуко.

Источник mykaleidoscope.ru

Эйдетическая память: определение и характеристика

Человек с эйдетической памятью способен сохранять зрительную информацию в мельчайших подробностях в течение нескольких минут или часов. Абсолютным пионером в этой области был психолог Ральф Норман Хабер. Его работы 60-х и 70-х годов прошлого века, по сей день являются эталоном.

Следует отметить, что больше всего эту особенность проявляют дети. Доктор Хабер в своём исследовании увидел, что около 8% учеников начальных классов обладают ею. Однако по мере взросления эта мнемическая способность исчезает.

Как это проявляется

Термин «эйдетический» происходит от греческого языка и означает «относящийся к идеям» или «относящийся к формам». Это потому, что те, у кого есть эта характеристика, видят образ, которому они подвергались какое-то время. Это похоже на почти точное визуальное представление стимула, что позволяет им с большим успехом и тщательностью передавать нюансы.

К дополнительным характеристикам эйдетической памяти относятся:

Детализация и точность. Люди с этой способностью могут запоминать цвета, формы, размеры, письменный текст и другие визуальные элементы без особых усилий.

Длительная продолжительность. В отличие от обычной зрительной памяти, которая обычно угасает за короткое время, эйдетика позволяет обладателям этой способности вызывать серию образов в течение более длительного периода. Добровольно или непроизвольно. Некоторые дети получают доступ к этой способности добровольно. В других случаях зрительные воспоминания возникают непроизвольно, как если бы образ хранился в их сознании и проецировался перед ними.

Связь с детством. На сегодняшний день почти 98% зарегистрированных случаев приходится на детей. Известны также взрослые пациенты с синестезией или неврологическими проблемами, но они чаще встречаются в детстве. Более того, считается, что по мере развития языковых навыков и навыков чтения и письма эта способность угасает.

Подсчитано, что от 8 до 15% детей в возрасте до 12 лет обладают чертой эйдетической памяти. Хотя по мере взросления оно исчезает.

Различия с фотографической памятью

Фотографическая память определяет способность постоянно запоминать данные точным и строгим образом. Это похоже на снимок определённого стимула или ситуации, чтобы сохранить его в памяти в идеальном виде. Таким образом, хотя фотографическую память часто путают с эйдетикой, следует отметить, что это не одно и то же.

Основные различия:

Научное признание. Фотографическая память не является общепринятым или признанным научным термином. Однако эйдетические когнитивные способности более изучены и признаны наукой.

Время запоминания. Эйдетическая способность — это временная форма кратковременной памяти. Это может длиться несколько минут или максимум час. Фотопамять, в свою очередь, обычно описывается как явление, при котором память является постоянной.

Проекция памяти. Ульрик Нейссер был ещё одним учёным, изучавшим эйдетическую память. В своей книге «Наблюдение за памятью: воспоминания в естественных контекстах» (2020) он рассказывает об этом явлении и о том, как некоторые дети могут проецировать изображения своих воспоминаний на лист и обводить их контуры карандашом. Эта особенность не проявляется в фотографической памяти.

Любопытный случай

Мы упоминали, что этот тип памяти в большей степени проявляется у детей. Однако у нас есть зарегистрированный случай, в котором главным героем является 27-летний взрослый человек. Журнал Life представил историю болезни пациента с рефрактерной эпилепсией, у которого наблюдалась эйдетическая память.

Учёным удалось обнаружить, что это явление может быть связано с гиперактивностью коры головного мозга из-за самих судорог. Как бы то ни было, каждый раз, когда случай обнаруживается у пожилого человека, то с этим связана какая-то неврологическая особенность —синестезия или эпилепсия.

Можно ли развить эйдетическую память?

Важно учитывать: человеческая память никогда не бывает точной и всегда стремится реконструировать некоторые данные. Не бывает 100% идеальных воспоминаний. Вот почему наука ставит под сомнение фотографическую память, а что касается эйдетики, мы знаем, что это очень специфический феномен, связанный с детством.

В книге «Память с более широкой точки зрения» (1994) врачей Алана Сирлмана и Дугласа Херрманна описаны случаи людей с исключительными способностями к памяти. Ни один из них не имел фотографических характеристик. Однако они продемонстрировали прекрасную автобиографическую память и способность запоминать лица.

Если вы хотите улучшить свою эйдетическую память, то можете использовать следующие рекомендации:

Отдых и психическое здоровье. Глубокий, спокойный отдых, а также методы снятия стресса могут улучшить вашу способность концентрироваться и сохранять зрение.

Визуализация. Это очень полезное упражнение, которое не только стимулирует ваш разум. Воспроизведение внутри себя наиболее конкретных деталей увиденного улучшит вашу память.

Тренировка памяти. Рассмотрите возможность использования техник или игр для тренировки мозга, предназначенных для улучшения памяти и зрительного внимания. Некоторые методики предлагают упражнения, которые помогут вам развить наблюдательность и навыки зрительного восприятия.

Техники концентрации. Ежедневно работайте над концентрацией и вниманием. Дети с эйдетическими способностями обладают исключительной особенностью концентрировать внимание на визуальных деталях. Попробуйте сделать то же самое. Кроме того, практика медитации и осознанности поможет вам повысить внимание и осознанность.

Практика сознательного наблюдения. Люди часто не уделяют достаточного внимания визуальным деталям вокруг них. В конце концов, мы — общество, гиперактивированное технологиями, которое теряет навыки концентрации. Не медлите, найдите время внимательно понаблюдать за любым стимулом и всеми его нюансами.

Память — исключительная способность

Память — это когнитивная способность, которая ценит не только ваше прошлое, но и человека, которым вы являетесь, и то, что вы изучаете каждый день. Это окно ко всему вашему опыту и тот сундук, из которого можно заново достать драгоценные моменты и извлечь уроки из своего опыта.