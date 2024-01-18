7 женских качеств, которые ценят мужчины

Секрет привлекательности в глазах противоположного пола кроется отнюдь не в салонной укладке и высоких каблуках. Эти семь женских качеств магнетически действуют на мужчин.

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Умение хранить секреты

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Если мужчина доверил вам тайну или делится сокровенными мыслями и переживаниями наедине, он, вероятно, подразумевает, что сказанное останется между вами. Когда его секреты всплывают в разговоре ваших подруг и шутках общих знакомых, доверие серьезно страдает. Даже если это нечто незначительное и совершенно не секретное в ваших глазах. При этом умение хранить тайны мужчины непременно замечают и высоко ценят.

Женственность

Женственность не подразумевает ни статуса ярой феминистки, ни отказа от идеи равенства с мужчинами. Это способность использовать те качества, которые даны вам от рождения, пребывая в гармонии с собой и окружением. Явный признак отказа от женственности — убеждение, что вам не нужны мужчины. Если за громкими словами кроется желание «простого женского счастья», вам необходимо разобраться в себе.

Самостоятельность

Мужчине, безусловно, важно хотя бы изредка почувствовать себя нужным и примерить роль героя-спасителя своей любимой. И все же ваш рыцарь хотел бы заботиться о прекрасной и нежной принцессе, а не удочерить милую девочку. Когда дама проявляет излишнюю беспомощность в элементарных вещах, отношения рискуют превратиться из романтических в детско-родительские. А это ничего хорошего не сулит.

Внешность

Как ни крути, все мы встречаем по одежке и судим по обложке — такова человеческая природа. И в поиске второй половинки визуал играет не последнюю роль. Речь не о неком стандарте красоты, а скорее об общей опрятности. Если вы категорически не нравитесь себе, не стоит ждать симпатии от других. Если в доме беспорядок, покрытый многолетней пылью, сперва найдите в себе силы убраться — не ради мужчины, а ради себя. А там и ваш богатый внутренний мир будет замечен быстрее.

Контроль над эмоциями

Несмотря на индивидуальные особенности каждого мужчины и каждой женщины, в большинстве своем девушки окажутся более эмоциональны. Парни редко понимают тонкий язык эмоций и попросту не способны воспринимать посылаемые в их сторону импульсы. А девушки, бурно реагируя на поступки избранника, не всегда готовы объяснять, что происходит, на языке логики. И зря, мужчины это очень ценят.

Умение поддержать

Даже самый сильный мужчина нуждается в безопасном пространстве, где можно снять эмоциональную броню и восстановить силы. Это как перерыв между раундами в боксе: тренер скажет пару мотивирующих слов и даст совет, разбитое лицо протрут свежим полотенцем, и бойцу снова пора демонстрировать свою силу. Каким бы всемогущим ни казался ваш избранник, помните, что ему нужна ваша поддержка.

Сексуальная свобода