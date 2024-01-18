7 женских качеств, которые ценят мужчины
Секрет привлекательности в глазах противоположного пола кроется отнюдь не в салонной укладке и высоких каблуках. Эти семь женских качеств магнетически действуют на мужчин.
Умение хранить секреты
Если мужчина доверил вам тайну или делится сокровенными мыслями и переживаниями наедине, он, вероятно, подразумевает, что сказанное останется между вами. Когда его секреты всплывают в разговоре ваших подруг и шутках общих знакомых, доверие серьезно страдает. Даже если это нечто незначительное и совершенно не секретное в ваших глазах. При этом умение хранить тайны мужчины непременно замечают и высоко ценят.
Женственность
Женственность не подразумевает ни статуса ярой феминистки, ни отказа от идеи равенства с мужчинами. Это способность использовать те качества, которые даны вам от рождения, пребывая в гармонии с собой и окружением. Явный признак отказа от женственности — убеждение, что вам не нужны мужчины. Если за громкими словами кроется желание «простого женского счастья», вам необходимо разобраться в себе.
Самостоятельность
Мужчине, безусловно, важно хотя бы изредка почувствовать себя нужным и примерить роль героя-спасителя своей любимой. И все же ваш рыцарь хотел бы заботиться о прекрасной и нежной принцессе, а не удочерить милую девочку. Когда дама проявляет излишнюю беспомощность в элементарных вещах, отношения рискуют превратиться из романтических в детско-родительские. А это ничего хорошего не сулит.
Внешность
Как ни крути, все мы встречаем по одежке и судим по обложке — такова человеческая природа. И в поиске второй половинки визуал играет не последнюю роль. Речь не о неком стандарте красоты, а скорее об общей опрятности. Если вы категорически не нравитесь себе, не стоит ждать симпатии от других. Если в доме беспорядок, покрытый многолетней пылью, сперва найдите в себе силы убраться — не ради мужчины, а ради себя. А там и ваш богатый внутренний мир будет замечен быстрее.
Контроль над эмоциями
Несмотря на индивидуальные особенности каждого мужчины и каждой женщины, в большинстве своем девушки окажутся более эмоциональны. Парни редко понимают тонкий язык эмоций и попросту не способны воспринимать посылаемые в их сторону импульсы. А девушки, бурно реагируя на поступки избранника, не всегда готовы объяснять, что происходит, на языке логики. И зря, мужчины это очень ценят.
Умение поддержать
Даже самый сильный мужчина нуждается в безопасном пространстве, где можно снять эмоциональную броню и восстановить силы. Это как перерыв между раундами в боксе: тренер скажет пару мотивирующих слов и даст совет, разбитое лицо протрут свежим полотенцем, и бойцу снова пора демонстрировать свою силу. Каким бы всемогущим ни казался ваш избранник, помните, что ему нужна ваша поддержка.
Сексуальная свобода
Секс может быть второстепенной частью отношений, но от этого он не становится менее важным. В постели отрабатываются доверие, взаимовыручка, умение синхронизироваться с партнером и быть на одной волне. Вы не должны делать того, что для вас неприемлемо, но, когда партнерша холодна и безынициативна, словно делает одолжение, мужчина будет стремиться получить отдачу и яркие эмоции на стороне.