Психолог рассказала, в каких отношениях на самом деле состоят Джигурда и Волочкова

Скандальное видео с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой вызвало немалое возбуждение общественности. На кадрах они ведут себя как любовники, но всем внушают, что между ними только дружба. Так ли это на самом деле, порталу «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.

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Эксперт считает, что базой в отношениях между звездами лежит их природная эксцентричность и самобытность. Также она отметила, что отношения Джигурды и Волочковой могут быть обоюдно выгодными. Плюс, они могут поддерживать и вдохновлять друг друга на творчество.

"Сейчас мы наблюдаем обиду Волочковой на друга из-за обнародованного видео, где они танцуют довольно двусмысленно. Важно уважать и обговаривать друг с другом уровень открытости и личных границ. Только так дружбу можно сохранить", — объяснила психолог.

Что касается романтических отношений в этой паре, то тут специалист отмечает, что у таких публичных личностей обычно стерты грани общественных норм. А так как оба артиста неординарны, то с ними запросто мог случиться подобный эксцесс.