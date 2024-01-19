Психолог объяснил, почему нужно соблюдать семейные традиции

Психолог Хакимов объяснил, почему нужно соблюдать семейные традиции
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов объяснил, почему так важно соблюдать семейные традиции. Это не только делает жизнь человека гармоничной и целостной, но и является неотъемлемой частью здоровых отношений внутри семьи.
«Они – тот ценностный фундамент и опора, которые позволяют нам сохранить и развить собственное «я», оставаться целостной и гармоничной личностью, не терять связь с родными и близкой нам культурой», – отметил он.
Денис Хакимов подчеркнул, что семейные традиции помогают и укрепить отношения с окружающими, почувствовать взаимную поддержку и даже преодолеть сложности в отношениях с родственниками.
При этом семейные застолья служат еще и прекрасной возможностью обменяться жизненным опытом. Вся родня с удовольствием соберется за большим столом, а историями может поделиться каждый член семьи, передает РИАМО.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что психолог объяснил, как нужно вести себя в рабочих и родительских чатах, чтобы не нарваться на грубость и оскорбления. Он также напомнил о важности сохранения самообладания.