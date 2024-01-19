Психолог объяснил, почему нужно соблюдать семейные традиции

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов объяснил, почему так важно соблюдать семейные традиции. Это не только делает жизнь человека гармоничной и целостной, но и является неотъемлемой частью здоровых отношений внутри семьи.

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«Они – тот ценностный фундамент и опора, которые позволяют нам сохранить и развить собственное «я», оставаться целостной и гармоничной личностью, не терять связь с родными и близкой нам культурой», – отметил он.

Денис Хакимов подчеркнул, что семейные традиции помогают и укрепить отношения с окружающими, почувствовать взаимную поддержку и даже преодолеть сложности в отношениях с родственниками.

При этом семейные застолья служат еще и прекрасной возможностью обменяться жизненным опытом. Вся родня с удовольствием соберется за большим столом, а историями может поделиться каждый член семьи, передает РИАМО.