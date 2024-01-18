Как наличие партнера про запас отравляет вашу жизнь

План «Б» — хорошая идея, но только не в сфере межличностных отношений. Ведь это как минимум нечестно и даже жестоко. Тем не менее исследователи, опросив более 600 человек, пришли к выводу, что наличие «запасного аэродрома», то есть потенциального партнера в режиме ожидания, — ситуация распространенная, пишет Bustle. При этом 73% опрошенных признались, что у них есть дежурный вариант. Но самое неприятное, что даже среди тех, кто состоит в серьезных отношениях, более половины респондентов поддерживали отношения с людьми, кого рассматривали как «запасных».