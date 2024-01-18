Как наличие партнера про запас отравляет вашу жизнь
План «Б» — хорошая идея, но только не в сфере межличностных отношений. Ведь это как минимум нечестно и даже жестоко. Тем не менее исследователи, опросив более 600 человек, пришли к выводу, что наличие «запасного аэродрома», то есть потенциального партнера в режиме ожидания, — ситуация распространенная, пишет Bustle. При этом 73% опрошенных признались, что у них есть дежурный вариант. Но самое неприятное, что даже среди тех, кто состоит в серьезных отношениях, более половины респондентов поддерживали отношения с людьми, кого рассматривали как «запасных».
Специалисты объясняют феномен «запасного аэродрома» страхом остаться в одиночестве: многих людей пугает необходимость в случае неудачи с текущим партнером искать отношения заново, поэтому они поддерживают контакты с людьми со стороны без стремления изменить. При этом эксперты предупреждают: это не к добру.
«Присутствие в вашей жизни кого-то в качестве запасного варианта может помешать вам активно искать того самого человека, отношениям с которым вы действительно захотите себя посвятить», — объяснил Джонатан Беннетт, эксперт в вопросе свиданий и построения отношений. Специалист уверен, что наличие «резервной копии» приведет к тому, что вы никогда не сможете выстроить полноценных отношений с нынешним партнером.