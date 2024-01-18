Быстрее, выше, сильнее: как появился культ саморазвития и чем он опасен для психики

Современному человеку не сидится на месте: он то проходит курсы взахлеб, то осваивает шестой язык. Часто усилия не дают желаемого результата, а знания набираются для количества, но страдают в качестве. Разбираемся, откуда взялся пресловутый культ саморазвития и куда нас в итоге завел.

© Super.ru

Как возник культ саморазвития

Видео дня

Можно сказать, все началось (внезапно) с американских отцов-основателей. Как в скалах выдолблены их лица, так и в мировой литературе — их назидательные полупритчи-полуисповеди. Так, прославленный Бенджамин Франклин в 1791 году написал мемуары, на русском языке вышедшие под названием «Путь к богатству». Сын мыловара Франклин действительно выбился в люди, стал духовным лидером нации и посмертно украсил собой стодолларовую купюру.

В любви к жанру «из князи в грязи» были замечены не только политики, но и дельцы, которых в США было по пучку на сантиметр. Так, мультимиллиардер, владелец сталелитейной компании Эндрю Карнеги увековечил свой путь в опусе «Евангелие богатства». Тут он последовал примеру Франклина: в наущение потомкам сочинил свод законов, а между строчек намекнул, что к богатству можно прийти через правильное мышление. В книге содержатся как советы по расширению кругозора, так и житейские мудрости: «Никогда не покупайте то, что не можете оплатить, и не продавайте то, что вам не принадлежит».

Традицию бизнес-руководств в начале двадцатого века продолжил писатель Уоллес Уоттлз. Он стал пионером мотивационной литературы и написал ряд инструкций по достижению успеха. Мужчина был приверженцем движения «Новая мысль», члены которого полагали: все существующее в нашем мире — проявление Бога, в том числе человеческая мысль. Поэтому использовать ее себе во благо не только незазорно, но и подчас необходимо. Уоттлз считал благополучие чем-то вроде науки и утверждал, что стать богатым можно, просто освоив нужные навыки.

Дальше американское общество ждали крутые изменения. Ковбои устали на родео, старатели умаялись на рудниках — в 1920-е жители Северной Америки повалили в города. На фоне таких же прекраснодушных и смелых нужно было выделяться, чтобы понравиться работодателю. Проблему пустил на финансовый конвейер уже другой Карнеги — Дейл. Будущий психолог решил популяризировать ораторское искусство среди новых бюргеров, в чем преуспел. Современному читателю он известен по книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».

Потом успешный успех импортировали в Старый Свет. Сначала все были озабочены экономикой — континент надо было восстанавливать после Второй мировой, поэтому людей интересовали капитал и продажи. Дальше в Европе пошла мода на позитивизм и бихевиоризм — научные теории, утверждающие, что психические процессы научно постижимы, так как человек состоит из реакции на стимулы (вспоминаем собаку Павлова).

В 70-е им на смену пришла позитивная психология. Ей мы обязаны духоподъемными лозунгами в стиле «думай и богатей». Согласно канонам позитивных психологов, ответственность за свое состояние всегда целиком и полностью лежит на человеке. Так что если перед выходом на прогулку пошел дождь, подумайте: может, это ваша вина?

В 90-е установился зрелый капитализм. Мотивационные коучи поработили человечество, деньги окончательно перетекли с заводов в офисы. Под обветшалый железный занавес мода проникла в Россию, но с опозданием. И если Патрик Бейтман из «Американского психопата» погрузился в self-care в поздние девяностые, у нас осознанностью озадачились сравнительно недавно. Ни грамма алкоголя в кровь, ни одной негативной мысли в голову.

Культ саморазвития сейчас

Сейчас саморазвитие правит бал. Особенно в него погружена молодежь: опросы 2023 года говорят, что 80 процентов россиян от 16 до 35 лет активно потребляют просветительский контент на разные темы. Также совершенствование одобряется обществом: уделять ему свободное время считается правилом хорошего тона, что в целом логично.

Разумеется, тема саморазвития не нова. Древнегреческие стоики советовали развивать в себе терпение, чтобы приблизиться к идеалу мудреца. За несколько столетий формулы упростились, а образ жизни изменился. Теперь большую часть дня люди сидят не под сенью олив, а в офисе под кондиционером. Поэтому заветы успешного успеха можно считать адаптированной мудростью для двадцать первого века.

В реалиях, где уважения к академии не так много, онлайн-обучение пытается заменить классическое образование. Об этом свидетельствуют сводки с опросами, в которых респонденты пеняют вузам на бесполезность, призывая вооружаться тысячей и одним курсом. Такой подход, впрочем, может вести к искажению сути обучения: человек, одержимый саморазвитием, не приобретает измеряемую статусом или степенью экспертизу, а потребляет знание как продукт, относясь к нему соответствующе.

При этом желание разбираться во всем, выкрученное на максимум, часто выглядит неловко. Так, рассуждающий о литературе бизнесмен Аяз Шабутдинов едва ли может вызвать какую-то реакцию, кроме смеха. При этом инфобизнесмены, очевидно, главные бенефициары такого подхода к обучению — они получают деньги от продажи курсов. Конечно, инфопродукты можно делать качественно и не из воздуха, однако портрет потребителя, не знающего, за что ему взяться, остается тем же.

Очевидно, курс китайского языка не сделает из вас китаиста, воркшоп по психологии — доктора гуманитарных наук, поэтому приобщаться к обучающему контенту стоит в свое удовольствие. Впрочем, желание стать лучшей версией себя может вылиться в негатив: известно, что перфекционизм и тревожность неразрывно связаны. Это может быть сопряжено с тем, что стремление саморазвиваться у конкретных людей обосновано не столько внутренним позывом, сколько желанием соответствовать общественным стандартам.

Там, где мы размениваем свои потребности на чужое одобрение, нас ждут тревога и апатия. Книгу на тему написал профессор психологии из Дании Свен Бринкман. В работе «Конец эпохи self-help: как перестать себя совершенствовать» провел связь между трендом на саморазвитие и массовой депрессией последних лет. Его коллега из США Барбара Хелд активно воюет с «тиранией позитива»: критикует позитивную психологию и считает, что человечеству пора притормозить из-за его вредоносного влияния self-help на психику. Так что желание быть быстрее, выше, сильнее, утверждают специалисты, все-таки способно завести нас не туда.

Как быть, если культ саморазвития вам не нравится

Попробуем взглянуть на культ саморазвития критически. Для начала можно придраться к самому жанру. Важно помнить, что его создали конкретные обстоятельства, и если качественный скачок в доходах был возможен когда-то в США, с тех пор социополитический контекст изменился. Да и мы не ковбои и не старатели. Поэтому скрижали небесные об успехе на самом деле сто раз переданная из рук в руки бумажка, на которой сейчас уже ничего не разобрать.

У культуры self-help достаточно противников. Если претензии со стороны психологии не так убедительны, можно уйти в радикальную теорию. Так, культуролог Марк Фишер критикует современное общество: клеймит его неолиберальной дистопией, способной провоцировать депрессию сама по себе. В этой реальности саморазвитие оказывается ритуалом, навязанным нам для поддержания круговорота капитала. Такое мнение характерно для мыслителей левого толка — от словенского поп-философа Славоя Жижека до автора книги «Бредовая работа», американского антрополога Дэвида Гребера.

Наконец, можно не поддаваться на искушение стать совершенным киборгом. Если сил противостоять натиску социума нет, источник вдохновения можно найти в популярной психологии — взять того же Михаила Лабковского с его критикой стереотипов. Аналогично в противоположной ситуации: если тяга в знаниях в вас сильна, зубрить китайский вам никто не мешает. Однако тут важно отделить зерна от плевел и убедиться, что в вас говорит не коллективный разум. Тут небесполезной будет беседа с психологом, который поможет вам разобраться в том, что вам действительно нужно.