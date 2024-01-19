Это просто страх. Психолог объяснила истинную природу лени

Психолог Дорошева: привычка лениться может появиться из-за гиперопеки . Некоторые родители не дают детям самостоятельно решать даже самые простые проблемы. В итоге человек вырастает несамостоятельным и ленивым. Но иногда лень появляется из-за страха неудачи и критики. Подробнее об этом рассказала доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии НГУ Елена Дорошева.

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Одной из главных причин лени — необходимость делать работу, которая не вызывают никакого интереса у человека, сказала Дорошева изданию «Сиб.фм». В таком случае человек будет изо всех сил оттягивать выполнение задач. Такое поведение ещё называют прокрастинацией.

Другая причина лени — страх совершить ошибки, подвергнуться критике окружающих. А какой способ не допустить ошибку самый надёжный? Ничего не делать.

Лень может появиться банально из-за усталости, недостатка энергии. Чтобы сберечь оставшиеся ресурсы, человек просто ничего не делает. Чем ему хуже, тем меньше задач он выполняет. По словам психолога, если постоянно тратить энергию без её восполнения, лень станет механизмом самозащиты от скучных и страшных ситуаций.

Привычка лениться может появиться ещё в детстве, когда многие дела за ребёнка делают его родители. Папам и мамам здесь главное не перестараться, иначе гиперопека со временем превратит любимое дитя в большого и закоренелого лентяя.