Мужчина рассказал о причине отсутствия эрекции и напугал партнершу

К писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратился мужчина, который из-за странного фетиша не может испытывать эрекцию и заниматься сексом с возлюбленной. Совет, который дала читателю коуч, публикует The Sun.

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45-летний мужчина рассказал, что может заниматься любовью только в колготках в сетку. По его словам, необычная тяга к предмету женского гардероба возникла еще в юности. Однако раньше она мешала его сексуальной жизни: иногда он фантазировал на эту тему, смотрел видео и время от времени просил партнершу надеть колготки.

«С годами я понял, что этого недостаточно. Я начал брать колготки своих возлюбленных, потом купил себе пару и носил, когда был один», — вспомнил читатель. Через некоторое время он понял, что больше не может заниматься сексом без колготок.

Когда проблема стала очевидной, зависимый от фетиша мужчина решил открыть правду своей девушке, которая переживала из-за отсутствия секса и думала, что причина в ней. По его словам, признание напугало и оттолкнуло ее.

«Она не хочет, чтобы я носил колготки в спальне, и я не знаю что делать», — пожаловался читатель.

Отвечая на письмо, Сандерс указала, что эта ситуация не является уникальной и многие люди имеют эротические фантазии, которые кому-то могут показаться странными. По мнению коуча, проблемы начинаются, когда фетиши мешают человеку жить и строить отношения.

«Для тебя секс и колготки стали неразрывно связанными. Твое тело не может возбудиться, пока мозг не получит нужный ему импульс. Это психологическая проблема», — подчеркнула Сандерс и посоветовала обратиться к сексотерапевту, который поможет скорректировать особенности эротического поведения.