Эта техника дыхания сблизит вас с партнером как никогда

Исследования показывают, что ежедневная пятиминутная практика глубокого дыхания улучшает настроение — и более того, даже один сеанс может уменьшить стресс и беспокойство. Этот эффект становится возможным за счет активации блуждающего нерва, который помогает регулировать парасимпатическую нервную систему и, следовательно, реакцию организма на расслабление, пишет Bustle.

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И это еще не все. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, осознанность может не только усилить чувство принятия между вами и вашим партнером, но и повысить общую удовлетворенность отношениями, попутно снижая симптомы тревоги, гнева и депрессии.

«По рекомендации моего терапевта, мы с мужем начали ежедневно выполнять популярное упражнение 4–7–8, которое включает в себя вдох на четыре счета, задержку на семь и выдох на восемь. На протяжении всего упражнения мы держались за руки, сидя или лежа рядом», — рассказала изданию Ребекка Стронг.