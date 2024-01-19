Какой тип людей чаще других сталкивается с насилием в отношениях

Психолог рассказала, какой тип людей чаще других сталкивается с абьюзом
Каждый человек может столкнуться с психологическим и физическим насилием, несмотря на опыт своих знакомых и личную осознанность. Психолог Алина Малинина поделилась с порталом «Страсти» наблюдениями о том, какие люди больше всего привлекают абьюзеров.
По словам специалиста, чаще всего жертвами насилия оказываются люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности. Они готовы задвигать свои желания, чувства и здоровье в угоду другим.
Еще одной группой людей, которые склонны попасть в разрушительные отношения — это те, кто сам вырос в подобном семейном климате. Для них абьюз — это норма, единственная, которую они наблюдали перед глазами. Помимо этого, жертвами могут стать и те, кто постоянно испытывает чувство страха и беспокойства.
Последние будут бояться даже рассказать о ситуации своему окружению, не говоря уже о том, чтобы пойти на прямой конфликт с агрессором и уйти. Если при этом человек с детства живет с навязанным чувством вины, то он даже может не осознавать ненормальности происходящего.