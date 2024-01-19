Как выбор цвета влияет на нашу жизнь

Жизнь не делится на черно-белые полосы, она состоит из многогранной радуги соцветий, которые отражают нашу реальность. А вы задумывались, какой ваш любимый цвет? И как предпочтения меняются время от времени. Все это имеет глубокий смысл с секретным кодом, который мы разгадали. И спешим поделиться с Вами.

© Unsplash

Существует целая наука о цветах, их характеристиках, составляющих- колористика. А вот психология цвета изучает его влияние на нашу жизнь. С помощью цвета можно управлять эмоциями, изменить восприятие и даже чувства, сформировать мнение или даже отношение к тому или иному предмету или ситуации.

Видео дня

Работа с цветом - это интересный процесс, который также выдаёт нам то, что скрывает подсознание человека. Вы замечали, что в разный период времени и жизни, в разные сезоны и даже в разное время дня мы можем выбирать совершенно разные цвета. Иногда «нас тянет» на какой-то определённый цвет. И мы не можем объяснить сами себе, каким образом в нашем гардеробе появилась и уверенно поселилась бежево-нюдовая гамма, и почему мы выбираем всегда один и тот же классический красный лак для ногтей. Если «копнуть глубже» и изучить значение того или иного цвета, то мы сможем лучше понимать не только самих себя, но и окружающих. Особенно полезный навык для руководителей компаний, чтобы лучше понимать своих сотрудников. А также для родителей, чтобы найти подход к своим детям.

Только посмотрите как меняется наше восприятие смотря на фотографии знаменитостей в зависимости от выбранного цвета.

Белый

Цвет лёгкости, чистоты, невинности. Это цвет новых возможностей и начинаний. Отсюда всем нам знакомое выражение «белый лист» или «начать с чистого листа». Также цвет безупречности, который выбирают перфекционисты.

Зелёный

Это самый естественный цвет природы и зелени. Он ассоциируется с молодостью, свежестью и надеждой. Люди, которые предпочитают этот цвет, находятся в гармонии с собой и с окружающим миром.

Синий

Это самый спокойный цвет для психоэмоционального восприятия. Не зря мы любим смотреть на «синюю вечность»: на горизонт, на море, на звёздное синее небо.

Синий ассоциируется с постоянством, стабильностью и несокрушимостью. Его выбирают наполненные и «глубокие» личности.

Красный

Прежде всего ассоциируется с огнём. Это яркий, эмоциональный цвет, который выбирают страстные натуры. Они любят быть в центре внимания, жить на полную катушку, ни в чем себе не отказывать. Это цвет любви, красоты и вечного праздника.

Желтый

Это самый позитивный цвет. Яркий и насыщенный, он заряжает энергией. Люди, выбирающие желтый цвет, словно солнышко, согревают всех своей улыбкой, тёплом и хорошим настроением.

Бежевый

Надёжность и стабильность. Это мягкий цвет, который ассоциируется с уютом, домашним очагом и комфортом. Такие люди живут в гармонии с собой и с окружающими, сохраняя нейтралитет и дипломатию в любых ситуациях. Они ценят спокойствие, качество и экологичность.

Чёрный