Психолог объяснил, почему нужно больше времени проводить с семьей

Психолог Хакимов объяснил, почему нужно больше времени проводить с семьей
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал о терапевтическом эффекте совместного семейного времяпрепровождения. Он подчеркнул, что это не только снимает стресс, но и способствует здоровым отношениям с близкими.
«Важно, чтобы каждый член семьи принимал активное участие в общем досуге, а не отсиживался где-то в углу со смартфоном в руках», – подчеркнул он.
По словам Дениса Хакимова, время с семьей помогает избегать и конфликтов. Ведь поддержание семейных традиций не только объединяет разные поколения, но и укрепляет отношения внутри семьи. Тем самым семейный очаг становится настоящей «крепостью», которая сможет всегда поддержать и выстоять при любых невзгодах.
При этом семейные торжества являются возможностью для занятия совместным творчеством или обмена жизненным опытом. Все это снижает уровень тревожности, а также помогает почувствовать внутреннее умиротворение, передает РИАМО.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что психолог рассказал о важности соблюдения семейных традиций. По мнению врача, это помогает сделать жизнь гармоничнее и богаче на положительные эмоции.