Психолог объяснил, почему нужно больше времени проводить с семьей

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал о терапевтическом эффекте совместного семейного времяпрепровождения. Он подчеркнул, что это не только снимает стресс, но и способствует здоровым отношениям с близкими.

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«Важно, чтобы каждый член семьи принимал активное участие в общем досуге, а не отсиживался где-то в углу со смартфоном в руках», – подчеркнул он.

По словам Дениса Хакимова, время с семьей помогает избегать и конфликтов. Ведь поддержание семейных традиций не только объединяет разные поколения, но и укрепляет отношения внутри семьи. Тем самым семейный очаг становится настоящей «крепостью», которая сможет всегда поддержать и выстоять при любых невзгодах.

При этом семейные торжества являются возможностью для занятия совместным творчеством или обмена жизненным опытом. Все это снижает уровень тревожности, а также помогает почувствовать внутреннее умиротворение, передает РИАМО.