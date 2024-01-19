Психолог назвала признаки инфантилизма

«Инфантилизм — это проявление детских реакций во взрослом возрасте. Первый признак инфантилизма — если вы взрослый, но проживаете вместе с родителями. Взрослая отдельная личность, созревшая по возрасту, с родителями жить не сможет, ей будет это дико дискомфортно, она будет находиться в постоянном сопротивлении.



Родители навсегда остаются нам родителями, они всегда будут поучать, нарушать границы, гиперопекать, либо требовать внимания, либо диктовать, что тебе нужно делать. Взрослому человеку невозможно проживать свою жизнь и жизнь родителей, которые близко расположены. Соответственно, проблема с таким качеством, как сила воли.



Дальше — нежелание вступать в брак или отношения. У меня в окружении много людей, у которых виноват всегда мир. Все кругом виноваты, только не ты. Длительные отношения с несвободным партнёром — это когда фиксация происходит на самом раннем этапе, когда ищут себе мамочку или папочку. Сильная обидчивость также является признаком инфантилизма».