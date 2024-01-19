Психологи выяснили, что события после катастрофы запоминаются лучше, чем предшествующие

Воспоминания событиях перед трагедией могут быть сильно искажены, к такому выводу пришли американские психологи.

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Naked Science сообщает, что исследователи провели эксперимент. Они показывали участникам пары картинок, часть из которых должна была вызвать неприятные впечатления, а другая – нейтральное отношение.

Для чистоты эксперимента психологи попросили респондентов представить, что они – часть изображенных мест. Это помогло создать ощущение, что испытуемые действительно связаны с изображениями.

Через час исследователи снова показали изображения респондентам и спросили, какое изображение появилось первее – неприятное или нейтральное. Результат показал, что последствия негативного опыта всплывают в сознании значительно быстрее.