3 совета, как развеять скуку в браке

Долгосрочные отношения зачастую теряют былую страсть, ей на смену приходит спокойствие и равновесие. Но что делать, если в браке стало совсем скучно?

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Журнал «Клео.ру» подготовил несколько советов, как развеять скуку в отношениях.

Разнообразьте повседневность

Часто рутина и монотонность в отношениях провоцирует скуку. Здесь поможет добавление новых занятий и смена ежедневных паттернов. Например, можно сходить с партнером в новый ресторан, заняться общим хобби или начать планировать отпуск. Разнообразие подарит свежий глоток воздуха вам обоим.

Прислушивайтесь друг к другу

Порой в паре отсутствует общение, оно сконцентрировано только вокруг бытовых дел. Прислушайтесь к партнеру, просто поговорите на абстрактные темы. Узнайте, чего хочет ваша половинка и поддержите ее в увлечениях. Это укрепит вашу связь и взаимопонимание.

Включите юмор в вашу рутину