Психолог назвала гиперответственность проявлением инфантилизма

«Часто принято считать, что люди, которые всегда живут по принципу всё сделаю сам, — я возьму на себя всю ответственность в коллективе, в семье, буду сам в семье зарабатывать деньги — это тоже инфантилизм. Мы думаем, что это такая взрослость, но гиперответственность — это тоже плохо. В корне слова есть «ответ», то есть мы должны разумно оценивать, какой ответ на вызов мы должны дать. Можем ли мы взять всю ответственность за проект, за психологический климат в семье, за воспитание, за заработок денег или мы можем взять только то, что мы можем вынести. И вот, когда приходят с выгоранием и мы начинаем разбираться, что где-то нужно передать ответственность, то выясняется, что человек не может себе это позволить, потому что от года до трёх лет произошла фиксация «я сам».