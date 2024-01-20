Психолог назвала гиперответственность проявлением инфантилизма
Взрослые люди должны трезво оценивать свои возможности.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.
«Часто принято считать, что люди, которые всегда живут по принципу всё сделаю сам, — я возьму на себя всю ответственность в коллективе, в семье, буду сам в семье зарабатывать деньги — это тоже инфантилизм. Мы думаем, что это такая взрослость, но гиперответственность — это тоже плохо. В корне слова есть «ответ», то есть мы должны разумно оценивать, какой ответ на вызов мы должны дать. Можем ли мы взять всю ответственность за проект, за психологический климат в семье, за воспитание, за заработок денег или мы можем взять только то, что мы можем вынести. И вот, когда приходят с выгоранием и мы начинаем разбираться, что где-то нужно передать ответственность, то выясняется, что человек не может себе это позволить, потому что от года до трёх лет произошла фиксация «я сам».
Ранее Елена Соловьёва назвала признаки инфантилизма. Среди них желание жить с родителями, чрезмерная обидчивость, отказ вступать в брак.