Самарским семьям предложили придумать собственный герб

Конкурс организовал Самарский зоопарк. Ведь рисунки животных – один из самых распространенных элементов изображения в геральдике.

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В онлайн-конкурсе "Герб моей семьи" (0+) всем желающим предлагают поделиться принятыми в роду традициями и ценностями. Но при создании герба непременно нужно изобразить животное, обитающее на территории России. Выбрать советуют такого представителя фауны, который передаст качества, присущие семье – например, трудолюбие, упорство, добросовестность, основательность.

На семейном гербе также предлагают изобразить природу и предметы, которые важны в семье. Еще одним элементом может стать девиз. При создании рисунка следует обратить внимание на значения цветов в геральдике.

Работу нужно сфотографировать и прислать на электронную почту вместе с фамилией семьи и коротким рассказом о ней (3-4 предложения). Письма от конкурсантов принимают до 10 февраля 2024 года. Итоги подведут 15 февраля.

Напомним, 2024-й в нашей стране объявлен Годом семьи. Официально приуроченные к нему мероприятия стартовали 19 января на международном форуме "Россия" в Москве.