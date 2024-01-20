IT-компания ищет в Ростове менеджера хорошего настроения: он должен шутить, общаться с коллегами и искать мемы
В Ростове IT-компания открыла вакансию менеджера хорошего настроения, следует из опубликованных на сайте по поиску работы данных.
«Нам нужен сотрудник с широкой душой и чистым сердцем, который будет обеспечивать приподнятое настроение в коллективе», – пишет работодатель.
В задачи будущего работника входят регулярное общение с коллегами, обсуждение модных фильмов и сериалов, поиск и показ коллегам мемов и картинок с котятами. Также менеджер должен рассказывать анекдоты возрастным сотрудникам и показывать тик-токи более молодым, иметь добрый «муд», приятный «вайб».
Работать нужно в офисе. За работу обещают платить больше 50 тысяч рублей.
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