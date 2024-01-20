Полный мэтч. Россиянам рассказали о правилах знакомства в интернете

Если коротко, то не стоит выкладывать фотографии в стиле «ню», если вы зарегистрировались для длительных отношений и создания семьи. Также не нужно загружать снимки, которые не соответствуют вашему реальному облику.

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Подробнее об этих и других правилах правильного составления анкеты рассказала семейный психолог Лидия Гордеева.

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Цель знакомства

Её нужно чётко определить, чтобы сузить круг людей, которые будут попадать в поле зрения, и найти то, что нужно именно вам. Для этого психолог советует ответить на вопросы:

с кем я хочу познакомиться?

для чего: дружба, общение, создание семьи?

какого возраста должен быть партнёр?

какие ещё параметры принципиально важны? Речь может идти об интересах человека, вредных привычках и многом другом.

Поняв критерии поиска, можно воспользоваться фильтрами на сайте или в приложении для знакомств.

Фотография

Фото надо подбирать, исходя из цели знакомства. Снимки должны раскрывать и показывать владельца анкеты именно с этой стороны.

«Не стоит делать визуальный ряд из снимков в стиле "ню", если запрос в длительных отношениях и создании семьи. Такого рода фотографии скорее привлекут людей лёгкого поведения», — рассказала aif.ru психолог.

Также многие мужчины и женщины грешат тем, что выкладывают либо старые фотографии, либо настолько отретушированные, что по ним сложно узнать реального человека. Всё это приводит к разочарованию при первой встрече или видеозвонке.

Помните, что человек хочет найти себе пару, а не на красивую картинку из Сети.

Переписка и общение вживую

Психолог предупредила, что не стоит слишком затягивать переписку. Важно переходить на общение по видео- или аудиосвязи, а затем идти на реальное свидание.

«Живой контакт покажет, как человек на самом деле формулирует свои мысли, какой у него голос, как он выглядит. Это может очень сильно отличаться от того, как он пишет. Иногда, услышав голос, люди точно понимают, что это не их человек, и заканчивают общение, не тратя на него много времени», — пояснила Гордеева.