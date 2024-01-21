«Понты» в социальных сетях провоцируют стресс и несчастье: исследование

Социальные сети представляют собой постоянный поток изображений и историй, которые изображают идеализированную версию жизни, что приводит к нисходящей спирали материализма, сравнения и несчастья для тех, кто этому подвержен, пишут исследователи.

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В исследовании, проведенном учеными Рурского университета Бохума (Германия), приняли участие 1230 человек, которые пользовались хотя бы одним каналом социальных сетей. Результаты показали сильную корреляцию между материализмом, моделями использования социальных сетей и общим благосостоянием.

Люди с материалистическим мышлением, постоянно стремящиеся к большему и лучшему, чаще сравнивали себя с идеальной жизнью других людей в социальных сетях. Такое сравнение вызывало стресс и неудовлетворенность, что заставляло их проводить больше времени в социальных сетях в пассивной манере.

Пассивное пользование социальными сетями, в основном потребление контента, размещенного другими, еще больше подпитывало материализм и аддиктивное поведение. Постоянное знакомство с идеализированным образом жизни укрепило веру в то, что счастье заключается в материальных благах, что привело к порочному кругу сравнения, стресса и несчастья.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что социальные сети могут стать питательной средой для материализма, поскольку они обеспечивают постоянный поток материальных желаний и закрепляют веру в то, что счастье достижимо с помощью материальных благ. Более того, социальные медиа-платформы часто используют маркетинговые тактики, которые укрепляют материалистические ценности, что еще больше усложняет задачу человека вырваться из этого замкнутого круга.