Психологи объяснили, почему супруги должны благодарить друг друга

На прошлой неделе отмечался Международный день спасибо. К сожалению, мы довольно часто забываем благодарить друг друга, воспринимая заботу и помощь близких людей как должное. А между тем, по мнению исследователей, благодарность скрепляет брак сильнее любви. Именно она помогает созданию тёплых и доверительных отношений в семье и делает супругов по-настоящему близкими людьми. Чем же важна благодарность и как ей научиться?

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О том, что именно благодарность является чувством, которое цементирует браки, объявили американские учёные из Университета Джорджии. По их мнению, чувство благодарности скрепляет супружеские отношения сильнее, чем любые другие факторы, включая любовь, деньги и даже детей.

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Однако во многих семьях с выражением этой самой благодарности дела обстоят неважно.

Почему всё не так

На днях была свидетельницей сцены, когда муж подруги вернулся из магазина. Подруга принялась разбирать пакеты, и тут выяснилось, что и хлеб он купил не такой, и молоко не той марки, а уж мясо вообще всё жилистое, разве что собакам на помойку выкинуть.

Судя по выражению лица мужа, он уже сто раз пожалел, что согласился сходить в магазин. И, думаю, в ближайшее время вряд ли решится этот подвиг повторить.

И таких примеров великое множество. Что бы мужчина ни делал, жена либо просто не замечает, принимая это как должное, либо критикует.

Немудрено, что после этого у мужчин пропадает желание вообще что-либо делать – а зачем стараться, раз никто не ценит. И потом женщины жалуются на то что, муж не помогает по дому, не говорит комплиментов, не делает подарков. А всё потому, что женщина сама же и отбила у него желание к этому.

А между тем, как уверяют специалисты, очень важно уметь благодарить мужчину за его старания. Даже если они и не всегда приводят к нужным результатам.

«Мужчине важно ощущать себя сильным и значимым для женщины, – объясняет московский психолог Дмитрий Орешин. – Поэтому он изначально заточен на старания ради неё. И женская благодарность показывает, что эти старания оцениваются по достоинству. Тогда у мужчины появляется стимул делать ещё что-то, добиваться чего-то большего».

Чем более благодарна женщина, тем успешнее становится мужчина и тем больше он может сделать для неё.

Понятное дело, что некоторые женщины скажут, что им и благодарить-то своего благоверного не за что – ни помощи, ни поддержки от этой «ленивой скотины» не дождёшься.

Нет, конечно, есть законченные инфантилы или совсем уж асоциальные типы, которым по душе единственная роль – роль захребетника. Но большинство мужчин всё же стремятся освоить и другие роли. Правда, делают это, насколько у них хватает сил и умения.

«Сумейте разглядеть эти старания и начните благодарить мужа за них», – призывает психолог.

В конце концов, если он действительно такая «ленивая скотина», как вам кажется, то вы ничего не потеряете – хуже, чем он есть, супруг уже не будет. А лучше от того, что вы будете его вечно пилить, тоже не станет.

Но своей благодарностью вы дадите мужчине почувствовать самоуважение и вкус успеха. И, стало быть, сподвигнете на новые достижения в деле освоения мужских ролей.

Спасибо за день, спасибо за ночь

Конечно, и женщине очень важно ощущать значимость того, что она делает для семьи.

И сколько представительниц слабого пола тоже жалуются на то, что муж совершенно не ценит их стараний – ни чистоты в доме, ни готовки, ни заботы.

Соседка на днях поругалась с мужем из-за того, что он в очередной раз на её вопрос о приготовленном ужине «ну как?» буркнул невнятное «нормально».

«Неужели так трудно сказать «спасибо, вкусно», – недоумевала она. «Ну это же и так понятно, зачем говорить», – отбивался в ответ муж.

Многие мужчины действительно не придают должного значения словам, предпочитая им конкретные поступки.

Некоторые же считают работу по дому непосредственной обязанностью жены, а потому не считают нужным благодарить за неё.

«В любом случае нужно откровенно поговорить с мужем и объяснить, как вам важны слова его благодарности, как вам приятно их слышать, – советует психолог. – Мужчина, который заботится о женщине, непременно услышит её и постарается что-то изменить».

Но и увлекаться ролью жертвы, которую никто не ценит, тоже не стоит. Некоторые женщины сами взваливают на себя воз забот, а потом изводят домашних вечными упрёками в неблагодарности.

«Она пытается доказать, что она самая трудолюбивая, самая незаменимая, хватается за всё сразу, пытается контролировать своих домашних и требует постоянного признания своих заслуг. Таким образом женщина пытается поднять свою самооценку», – объясняет психолог.

Но мужья очень быстро привыкают к тому, что за всё в семье отвечает жена, и со временем перестают ценить её старания.

А постоянные упрёки, которые жена обрушивает на мужа, приводят к тому, что вместо благодарности мужчина начинает испытывать чувство вины и лишь ещё больше отдаляется.