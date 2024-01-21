Жаба душит: женщины не делятся премиями со своими мужьями

В анкетировании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке, со всей страны. Опрос Superjob.ru показал, что 27% женщин и 13% мужчин не делятся премией со своей второй половиной.

© Источник VN.ru Все новости Новосибирской области

О внеплановой премии на работе 3 из 4 россиян расскажут об этом супругу или супруге и поделятся деньгами. 14% о премии расскажут, но деньги оставят себе.

6% скроют новость о дополнительных финансовых поступлениях. Молчунов и жадин среди женщин и мужчин практически поровну -6 и 5% соответственно. Тех, кто новость расскажет, но деньги оставит себе, среди женщин значительно больше, чем среди мужчин (21 и 8%).

По всей видимости, такая категория людей считает, что вторым половинам достаточно зарплаты, тем более что она в последнее время заметно подросла.