Девушка похудела ради мужа и столкнулась с неожиданным последствием

Пользовательница Reddit рассказала, как сумела значительно похудеть ради мужа, но столкнулась с неожиданным последствием и захотела развестись. Многие комментаторы поддержали ее решение.

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По словам 28-летней авторши, они с мужем вместе уже семь лет, у них есть общий ребенок. После родов она набрала вес и стала меньше уделять внимания внешности, поскольку была занята заботой о ребенке.

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В какой-то момент супруг девушки начал отпускать в ее адрес комментарии о том, что ей следовало бы заняться спортом и снова начать краситься. Мужчина даже предложил нанять няню, чтобы у жены было больше времени на себя, однако она отказалась, мотивируя это желанием уделять больше внимания ребенку.

«Тогда он рассердился и начал вести себя холодно по отношению ко мне. Месяцами мы не обнимались, не целовались, не было никакой романтики или любых проявлений любви. Моя самооценка упала на дно», — поделилась рассказчица.

Спустя какое-то время девушка все же решила прибегнуть к услугам няни. По ее словам, она отчаянно хотела вернуть себе мужа. Авторша также начала ходить в тренажерный зал, занялась плаванием и стала есть здоровую пищу. В итоге ей удалось значительно сбросить вес. Кроме того, она начала регулярно ухаживать за волосами, а также делать процедуру по наращиванию ресниц.

На фоне этих перемен супруг девушки резко поменял к ней отношение и начал уделять ей много внимания. «Вам может показаться, что это должно было порадовать меня, но по какой-то причине это меня огорчило. Я могла думать лишь о его обидных словах, сказанных мне, когда я была на самом дне, о том, как холоден он был ко мне. Я понимаю, что нельзя насильно вызвать у человека влечение, но почему он не мог просто обнимать меня или целовать в щеку, пусть у меня и был лишний вес?» — написала рассказчица.

В итоге героиня истории сказала мужу, что хочет развестись с ним. По словам девушки, она не уверена, что снова сможет доверять ему. «А что если я снова наберу вес, или же у меня будут проблемы со здоровьем? Он снова будет относиться ко мне как к мусору?» — добавила она.

В комментариях большинство пользователей поддержали рассказчицу.

«Подруга, уплывай от него подальше!», «Это именно тот тип мужчин, которые бросят тебя, если у тебя будет рак или серьезно подрывающая здоровье болезнь», «Твои чувства имеют значение, а твой муж, похоже, поверхностный или незрелый человек», — заявили они.