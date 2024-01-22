Про эмпатию простыми словами: что это такое, как ее развить, советы психологов

Всегда приятно иметь дело с теми, кто вовлечен в диалог, активно слушает и словно может прочувствовать каждое сказанное нами слово. Такому собеседнику хочется доверять, и он наверняка обзаведется большим количеством друзей, которые при необходимости придут к нему на помощь. Благодаря какому «механизму» все это возможно? Конечно, благодаря эмпатии. Подробнее о ней — в статье «Ленты.ру».

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Что такое эмпатия

Клинический психолог, гипнолог и сертифицированный коуч ICC Ольга Савкина поясняет, что эмпатия — это неврожденная способность человека, которая позволяет:

распознавать эмоциональное состояние других людей; отождествлять это состояние со своими собственными эмоциями и чувствами; эмоционально откликаться на чувства другого человека, понимая при этом причины его поведения.

«Иными словами, эмпатия — это способность понимать другого человека с помощью концентрации на его эмоциях и чувствах», — поясняет эксперт «Ленте.ру».

Чтобы понять другого, нужно анализировать не то, что он думает, говорит или делает, а то, что он чувствует. Если мы сосредотачиваемся на внутренних переживаниях, а не на внешних проявлениях, мы можем понять друг друга и оказать друг другу необходимую помощь Ольга Савкина клинический психолог

По словам Савкиной, люди способны к эмпатии благодаря отношений», — подчеркивает она.

С этим согласна и поведенческий терапевт, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

Чтобы научиться сосуществовать в социуме, строить качественные взаимоотношения с партнерами, продвигать свои идеи в жизнь, нужно обладать определенными навыками, которые будут эффективны в долгосрочном плане. Эмпатия как раз и объединяет их все Елена Калашникова терапевт, коуч, семейный консультант

Отличие от сопереживания

При этом, по словам психолога, важно помнить, что эмпатия отличается от сочувствия. Дело в том, что сопереживание можно изобразить. «Можно посочувствовать человеку и эмоционально отреагировать на его боль, дать совет, высказать какие-то пожелания. Но, как говорил психотерапевт Карл Роджерс, сочувствие ставит человека в оценивающую позицию — как бы "над" тем, кому сочувствуют. А вот эмпатию изобразить невозможно. Это внутренняя психологическая готовность поставить себя на место другого человека и понять, что ему нужно», — поясняет Калашникова.

Примеры из жизни

Конечно, можно общаться с людьми и с позиции силы, но такой метод, считает Калашникова, будет сопровождаться лишь негативными эмоциями, провоцировать отторжение или сопротивление. И даже если окружающие по какой-то причине не смогут открыто противостоять этой силе, они будут сопротивляться, прибегая к пассивной агрессии.

Так, Ольга Савкина приводит в пример воспитание детей. В сфере детско-родительских отношений эмпатическая манера общения действительно помогает сохранить доверие.

Допустим, ваша дочь начала получать двойки по физкультуре. Можно не разбираться в причинах и просто наказать ее. А можно поговорить с ребенком и узнать, что реально происходит. Возможно, она устала или у нее конфликт с учителем. Когда мы проявляем эмпатию, становится легче понять причины поведения другого человека Ольга Савкина клинический психолог

Кроме того, эмпатия может пригодиться и на работе. «Например, вместо того, чтобы лишать менеджера премии за невовремя сданный отчет, можно поговорить с ним о причинах произошедшего. Возможно, у него в семье сейчас не лучшие времена, жена подала на развод и алименты, и лишение премии сотрудника только демотивирует», — говорит эксперт.

Здоровая конфронтация

При этом эмпатия не означает полного согласия с собеседником и отрицания собственных чувств и потребностей.

«Даже в случае конфликта можно взаимодействовать при помощи эмпатического диалога и входить в здоровую конфронтацию, — считает Елена Калашникова. — Схема здоровой конфронтации подразумевает, что во время рассказа о своих пожеланиях (а не недовольствах) большую часть вашего сообщения должно занимать выражение благодарности. Также свою точку зрения и свои негативные чувства важно пояснять через "Я-сообщения". То есть нужно напрямую говорить про собственные чувства, не обвинять в них другого. Например, не "Ты своими поступками вечно меня расстраиваешь", а "Я сейчас переживаю и очень печалюсь"».

Далее, по словам эксперта, важно рассказать о причине возникновения этих чувств, но, опять же, без негативных высказываний о личности собеседника, а лишь обозначая факты и события, которые заставляют испытывать отрицательные эмоции.

«И дальше, если человек хочет убедить партнера изменить свое поведение, ему важно четко и конкретно выразить свои пожелания. Их можно сформулировать при помощи фраз "Мне было бы важно", "Я очень прошу тебя", "Пожалуйста, постарайся"», — приводит примеры Калашникова.

Виды эмпатии

Согласно словам Ольги Савкиной, существует два вида эмпатии.

Эмоциональная эмпатия, «вчувствование». «Это когда вы буквально чувствуете эмоции других людей. Вы проецируете на себя ситуацию и пытаетесь ощутить ее на "собственной шкуре". Например, плачете во время грустной сцены в фильме или после прочтения особо эмоционального эпизода в книге. Эмоциональная эмпатия позволяет установить глубокие эмоциональные связи, но при этом она может очень быстро истощать и приводить к выгоранию», — поясняет психолог. Когнитивная эмпатия, понимание. «Когнитивная эмпатия происходит с помощью мыслительных процессов. Вы проводите аналогию и сравнение, пытаетесь логически понять, что переживает другой человек. Это особенно важно, например, в переговорах: вы можете увидеть проблемы с точки зрения другого человека. Например, ваш сотрудник переживает тяжелый разрыв с супругой. Когнитивная эмпатия помогает логически понять его эмоциональные потрясения, даже если вы не можете испытать, что чувствует другой человек. Это необходимо лидерам, менеджерам и всем, кто участвует в разрешении конфликтов», — говорит специалист.

Как развить эмпатию

На самом деле, эмпатия подвластна практически всем — просто в разной мере. Исключения составляют лишь люди с различными ментальными патологиями, например, с нарциссическим расстройством личности.

«Есть такая поговорка: "Чтобы научиться парковаться — нужно парковаться". Так вот с эмпатией то же самое», — считает Савкина.

Чтобы развить эмпатию, нужно общаться. И делать это много. С разными людьми Ольга Савкина клинический психолог

Среди эффективных методов, которые могут повысить уровень эмпатии, Савкина предлагает следующие.

Методы развития эмпатии

Пробовать распознавать свои собственные эмоции и чувства. Необходимо учиться находить причинно-следственные связи, анализировать эмоции, которые были вызваны теми или иными событиями. Для этого можно начать вести дневник эмоций: в конце дня записывать то, с какими чувствами пришлось столкнуться и какие события к этому привели. Выходить из зоны комфорта в общении. Чтобы развить эмпатию, нужно лучше разбираться в людях. Сделать это можно только в том случае, если присутствует опыт взаимодействия с абсолютно разными людьми: по полу, возрасту, национальности, социальному и материальному положению, взглядам, интересам, темпераменту, характеру. Большинство из нас общается с теми, кто похож на нас. В таком общении быть эмпатом намного проще. Но интереснее и важнее узнать и понять тех, кто от нас кардинально отличается. Прочитать книги по теме. Например, специалиста по социальным отношениям Патрика Кинга «Как тренировать эмпатию. Развиваем самый главный навык взаимоотношений». В книгах этот автор опирается на многочисленные источники — от научных исследований и практики коучинга до историй из жизненного опыта. Из подобной литературы можно узнать: какие существуют виды эмпатии и как использовать каждый из них; как стать эмоционально грамотным и научиться слышать свой эмоциональный отклик, свои чувства, а также чувства и переживания других; как принять точку зрения собеседника; как научиться направлять свое внимание на чувства и эмоции других людей; какие фразы покажут собеседнику, что его слышат, ценят и принимают таким, какой он есть; как добиться особенной эмоциональной близости в рекордно короткие сроки.

Эмпатия и психотерапия

«Существует такое понятие, как эмпатическая забота. Она просто необходима в работе людей помогающих профессий — врачей и, конечно, психологов и психотерапевтов, — говорит Елена Калашникова. — Когда пациент чувствует, что терапевт, врач или психоаналитик к нему расположен, внимательно, без осуждений его слушает, предоставляет безопасное пространство, в котором можно расслабиться и быть самим собой, выражает свою точку зрения в форме эмпатического диалога, он гораздо более охотно и прямо может рассказать о своих проблемах и поделиться неудобными подробностями, попросить о помощи».

Все это невозможно без способности к сопереживанию — причем как у специалиста, так и у клиента, который также должен суметь прочувствовать отношение психолога к себе.

Эмпатия в психотерапии помогает специалисту сместить фокус на переживания другого человека — клиента

Существует идея о компенсирующей любви и заботливом отношении психотерапевта к травмам и болям клиента, рассказывает Калашникова. Есть даже термин — «замещающее родительство». Это когда психотерапевт временно играет роль матери или отца клиента, помогая ему прожить важные этапы, в которые нужно мысленно вернуться.