Почему многие постоянно откладывают дела на завтра
Психолог Марина Философ объяснила, почему многие так любят откладывать дела на завтра. Есть три основные причины, заставляющие человека не делать все сразу.
Первая причина – биохимическая, она заключается в отсутствии сил. Для того чтобы изучать новое, заниматься творчеством, реализовывать проекты, быть в хорошем настроении, чтобы работать и даже общаться, нужна жизненная энергия.
«Когда человек ослаблен, он начинает минимизировать задачи. Чтобы убрать эту причину, необходимо разобраться со своим питанием, с состоянием гормонального фона, двигательной активностью и нормализовать режим сна и бодрствования», – рассказывает Философ.
Другая причина – неврологическая, когда человек не может долго концентрироваться на одной задаче и даже на одной мысли. Он постоянно перескакивает вниманием с одного на другое, его сосредоточенность рассеивается, и он не может управлять этим процессом, мешают проблемы с концентрацией. Сейчас эта причина наблюдается у многих людей. Также на ситуации сказывается повышенная тревожность, а высокий уровень стресса пагубно влияет на способность концентрироваться и доделывать дело, за которое взялся человек.
Помимо этого, существует ряд психологических факторов. Среди них – неумение грамотно планировать нагрузку, страх неудачи, недостаток информации, умения или опыта, отсутствие понимания важности данного дела.