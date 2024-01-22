Почему многие постоянно откладывают дела на завтра

Другая причина – неврологическая, когда человек не может долго концентрироваться на одной задаче и даже на одной мысли. Он постоянно перескакивает вниманием с одного на другое, его сосредоточенность рассеивается, и он не может управлять этим процессом, мешают проблемы с концентрацией. Сейчас эта причина наблюдается у многих людей. Также на ситуации сказывается повышенная тревожность, а высокий уровень стресса пагубно влияет на способность концентрироваться и доделывать дело, за которое взялся человек.