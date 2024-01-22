Довольно: как перестать терпеть то, что нам не нравится

«Терпение и труд все перетрут» гласит русская народная пословица. И, если «труд облагораживает», как говорил товарищ Новосельцев в фильме «Служебный роман», то вот терпение может «перетереть» наш моральный дух и психику в пыль.

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Мы часто терпим огромное количество вещей: неблагодарность детей, вспыльчивый характер партнёра, надоедливых людей, самодурство руководства и ещё очень много чего. Вопрос состоит в том, насколько нас хватит, зачем нам это нужно и когда вообще наше терпение всего и вся начинает сказываться на нас самих самым негативным образом. Узнали об этом у психолога Мироновой Юлии Александровны.

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Что вообще такое терпение, и где та грань, где мы начинаем терпеть? Можно ли терпение назвать мотивацией?

Терпение скорее является последствием мотивации. Сперва мы мотивированы на достижении сверхценной идеи, а затем терпим лишения для того, чтобы воздалось в конце. Если мы говорим именно о терпении как о качестве, когда мы сносим отношение или обстоятельства (зависящие от нас, поскольку стойкое перенесение тяжб внешней жизни скорее можно отнести к смирению), то стоит всегда помнить, для чего мы временно позволяем себе оставаться в недопустимых для психики ситуациях.

От чего зависит, что у всех у нас разный уровень терпения: кто-то «взрывается» мгновенно, не терпит ничего, а кто-то годами, стиснув зубы, молчит?

Вопрос терпения всегда индивидуальный. Часто он связан просто с неумением или нежеланием (порой невозможностью) выстроить иную перспективу, если речь идёт о безнадёжной ситуации. Если же речь идёт о сильной мотивации и мощной конечной цели, то терпение в данном случае может быть синонимом упёртости. Плюс непереносимость фрустрации и неумение адаптироваться к дискомфортным ситуациям является уже не частью «взрывного характера», а может быть симптомом расстройства.

Не можем больше терпеть партнера — что делать?

Идти к специалисту и разбираться, почему этот вопрос вообще поднимается, если человек, например, вам изменяет или бьёт. Если партнёр — страшный зануда, какой бенефит (выгода) от того, что вы находитесь рядом? Если партнёр с иными культурными представлениями — что вы получаете, оставаясь в отношениях?

Если с самого начала есть тревожный звоночек по поводу совместимости или совместного комфорта— скорее всего разрыв произойдёт именно из-за него, но спустя n-ное количество времени. Только всё это время придётся «ломать себе хребет» и постоянно терять самость в отношениях, где вы не обращаете внимания на собственные желания.

Когда и что можно терпеть от партнёра во имя сохранения семьи (читай — при наличии маленьких детей, которые одинаково любят маму и папу)?

Опять же, что можно терпеть, а что нельзя решает каждый сам для себя. Тем более, готов ли он к этому. Единственное, дети не должны становиться главным моральный компасом в вопросе сохранения семьи. Обычно на детей подобным образом просто спихивают ответственность за неспособность принять решение или сохранить адекватные отношения с супругом после развода.

Терпение и личные границы — где мы должны отстаивать свои границы, а где можно и потерпеть?

Мотивация. Ради чего вы терпите? Есть ли у этого реальная и исполнимая цель? Мы сейчас не говорим о классическом «я потерплю, и ситуация изменится», а что-то весомое. Терпеть недосып ради красного диплома, терпеть партнёра, потому что он богатый, а вам нужна машина. Мораль неважна: просто ради чего? Если вы понимаете, что цель оправдывает средства — вперёд, но ради бога, без рисков для жизни и здоровья.

Терпение на работе — представим, что начальство начинает нагружать нас бо́льшим количеством задач, зарплату никто не поднимает — терпеть, конфликтовать или как выстроить правильный диалог и «снять с шеи» хамское отношение?

Можно обратиться за повышением зарплаты или объяснением своих обязанностей. То, что вас грузят и не повышают з/п, ещё не говорит о хамском отношении. На работе люди не будут печься о вашем абсолютном комфорте и всегда будут хотеть, чтобы вы работали больше, а обходились дешевле. Если вас это не устраивает, вы можете спокойно попросить о повышении з/п в связи с увеличившейся нагрузкой или отказаться от задач. Если это не работает — смотрите на свою мотивацию работы в конкретном месте. Вы остаётесь, потому что «лучше не будет» или это действительно достойная строчка в резюме?

Терпение и дети. Не всем хватает терпения годами мило улыбаться и по сто раз в день объяснять маленьким детям, что можно, а что нельзя. Дальше — больше. Общение с подростками часто тоже требует огромного терпения. Где та грань, когда действительно нужно терпеть, а когда надо и серьёзно поговорить?

Когда ребёнок или подросток начинают прощупывать или шагать через грань. Это может быть попадание в различные группы риска, ложь, вседозволенность — всё то, что может привести ребёнка к печальным последствиям. Терпеть даже в случае детей — не надо. Это приведёт к взрыву и обрушит на ребёнка огромное количество информации, о которой он мог не догадываться. В случае детей терпение остаётся индивидуальным вопросом. Только родитель знает по-настоящему своего ребёнка и подход к нему. Если ребенок гиперэмоционален, это изматывает, но сообщать об этом — порой кощунство, тем более, если человек не закатывает частых истерик, не капризен. Если ребёнок грубый, закрытый или постоянно недовольный — это также может быть совершенно не его вина и даже не окружения. Поэтому ничего нет страшного, чтобы вовремя и спокойно сообщить ребёнку о его поведении, учитывая его характер.

Как вообще отличить то, что мы начали кого-то или что-то терпеть, от того, что мы просто перестали замечать то, что нам нравилось, и стали делать акцент на негативных моментах?