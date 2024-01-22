Ученые объяснили, почему мы тянем с расставанием до последнего

Скажем сразу, исследование проводилось на влюбленных грызунах. Но ученые верят, что дополнительные эксперименты позволят подтвердить актуальность результатов и для людей. Был изучен мозг степных полевок, разновидности грызунов, которые формируют моногамные отношения. Когда полевки разлучаются с партнерами, а затем воссоединяются, их мозг выделяет дофамин. При встрече с незнакомыми мышами мозг реагирует не так ярко. Также в процессе исследования удалось обнаружить, что «искры» прежней силы между мышами-партнерами не возникает после долгой разлуки. Научная работа опубликована в журнале Current Biology.

«Причина, по которой мы хотим быть с некоторыми людьми больше, чем с другими, в буквальном смысле определяется высвобождением дофамина», — объясняет Зои Дональдсон, одна из авторов исследования.

Этот длительный химический «отпечаток», вероятно, мотивирует животных поддерживать связи со своими партнерами с течением времени. В ходе эксперимента полевок разделили на четыре недели — в дикой природе этого достаточно, чтобы мышь нашла нового партнера.