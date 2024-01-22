8 признаков, что ваша мама тайно вас ненавидит

Психологическая неготовность к материнству и недовольство своей жизнью ставят под сомнение успех материнства. И все же большинству женщин удается растить детей в любви, несмотря ни на что. К сожалению, бывают и исключения, на которые укажут следующие восемь признаков.

© Super.ru

Нарушение личных границ

Видео дня

Предполагается, что мать должна быть близка со своим ребенком, но любому человеку нужно личное пространство. Систематическое грубое нарушение личных границ, отказ считаться с вашими чувствами говорят о том, что вас не уважают как личность. А любви без уважения не бывает. Разве что нездоровая привязанность. Такие мамы вспоминают о дистанции только в моменты вероятной физической близости, например когда подразумеваются объятия. Не удивляйтесь, если мама проигнорирует ваш порыв нежности. Но при этом не задумаясь выложит ваши тайны чужим людям.

Роль боксерской груши

Еще один явный признак неоднозначных отношений с мамой — ее привычка вымещать свое разочарование на вас. Не важно, что произошло: спор с домкомом или она в очередной раз поняла, что недовольна жизнью, вы вскоре узнаете, что являетесь главной причиной всех проблем. Скажите спасибо, если обошлось без обвинений в «сломанной жизни». В по-настоящему любимых и близких людях ищут опору, а не громоотвод.

Бесконечные сравнения

Она постоянно сравнивает вас с вашими сверстниками и не только. И эти сравнения всегда не в вашу пользу. Ее козырь в рукаве — сравнение с собой. Единственный комплимент, на который вы можете расчитывать из ее уст, — попытки подколоть за вашу красоту и молодость (и разумеется, бестолковость). Это, увы, не похоже на поведение любящего и заботливого родителя.

Игнорирование вашего мнения

Ваших аргументов словно не существует, даже если вы энергично отстаиваете свою позицию. У вас часто складывается впечатление, что мама говорит с собой, а вам рядом с ней уготована роль безмолвной тени. Вам трудно представить, что вы можете пооткровенничать и поделиться проблемами, потому что вы знаете — вас не услышат.

Неуемная критика

Конструктивная критика помогает исправлять ошибки и расти. Несправедливая критика словно выбивает почву из под ног. Любящая мама не может быть нетерпимой к оплошностям и категоричной: ее роль — учить и направлять, а не топить и пресекать на корню любые начинания. Если вам нужно несколько дней, чтобы прийти в себя после разговора с ней, ваша мать, вероятно, вас недолюбливает.

Любой разговор превращается в спор

Есть люди, которые делают нас лучше и помогают нам проявлять свои лучшие качества. С ними можно строить здоровые отношения, как минимум между вами возможна симпатия. А если ваша мама — королева драмы, которая втягивает вас в споры и конфликты на ровном месте, замечая только негатив, она едва ли испытывает к вам теплые чувства.

Безразличие к вашим успехам

Если ваши провалы еще находят отклик в ее сердце и удостаиваются внимания, то успехи наверняка будут встречены с холодным безразличием и даже презрением. Особенно заметно это, когда вам хочется поделиться радостной новостью и достижениями, а она находит способ вас унизить. Разговоры с вами ей неинтересны. Ее не волнуют ваша работа, отношения, хобби, цели и мечты.

Ни шанса на одобрение