Мужчины назвали 4 признака идеальной женщины

Вы можете сходу ответить на вопрос, как выглядит идеальная женщина? Как она себя ведет, во что одета, чем занимается? Габриэль Сейриг, французская журналистка и психолог, собрала воедино статистические данные: о чем чаще всего говорили мужчины на консультациях, какой они жаждали увидеть женщину своей мечты. С духами, хорошей фигурой и лицом и так все понятно, а что там с неочевидными факторами, которые вот так сразу, возможно, и не заметить?

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Итак, четыре признака идеальной женщины, которые подтверждены научно.

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Женственность и чувственность

Феминизм феминизмом, но мужчины грезят о женщине, которая будет (неужели, кэп?) женственной. А это значит, им подавай все эти шпильки, локоны, узкие юбки, хлопающие пышные ресницы, рюши и прочие блестки.

«Женственность сама по себе прекрасна, однако на фоне вот такой классической красотки любому среднему мужчине вроде как нужно быть мужественным, сильным, махом решающим любую проблему. Много таких сейчас, в принципе, по всему миру? Понятно, что все это взаимосвязанные явления, но победоносное шествие спортивного шика, поголовный оверсайз и полностью заимствованный мужской гардероб появились в трендах еще и потому, что реальные женщины во всем мире решают множество вопросов. В числе прочего тех, которые традиционно веками считались мужскими. Например, тот же бизнес», — утверждает психолог Радмила Бакирова.

Голубые, серые или зеленые глаза

Никак рационально не объяснить этот факт, но мужчинам нравятся девушки со светлыми глазами. Вероятно, потому, что они воспринимаются более беззащитными, хрупкими и трепетными, чем те, чьи глаза карего или черного цвета.

Радмила: «Тут явное продолжение истории про женственность. „На фоне хрупкого неземного создания я всегда буду казаться грубым и брутальным“. Остается непонятным, что же паре делать, если сам мужчина окажется явным маменькиным сынком и инфантилом. Хотя, разумеется, понятно, что цвет глаз вообще никак не коррелирует с характером и его силой».

Способность проявлять нежность

Ну и вишенкой на торте — мужчинам нужно, чтобы женщина была нежной и умела проявить эмпатию и заботу, когда ему это необходимо. Это качество, оказывается, даже важнее уровня интеллекта и чувства юмора у женщины.

«Оно и понятно, умная женщина, чего доброго, начнет решать проблему, вместо того, чтобы пожалеть безутешного мужчину. А обладающая чувством юмора, хуже того, может еще и высмеять. Нет, в паре можно и нужно проявлять сострадание, иногда даже самого сильного человека нужно банально и молча пожалеть, но почему именно это качество вдруг становится главным? Очень загадочно», — недоумевает Радмила.

Умение проявлять инициативу