4 простых способа улучшить почерк у взрослого

23 января в мире празднуют День почерка. Принято считать, что плохое написание встречается только у детей. Но на самом деле даже взрослые иногда выводят знакомые буквы не самым лучшим образом. Однако это можно исправить.

© Unsplash.com

О том, как взрослому исправить свой почерк «Рамблеру» рассказала психолог клиники La Salute Лукьянова Валерия Константиновна.

Видео дня

Как подготовить место для письма

Все, кто учился в школе, помнит уроки правописания. Однако далеко не у всех после них сформировался красивый или хотя бы понятный почерк. А сегодня многие люди предпочитают вести записи в электронном формате, что влияет на почерк худшим образом.

Взрослым часто кажется, что в зрелом возрасте исправить манеру письма уже невозможно, но это не так. Но перед тем, как приступить к упражнениям, важно учесть несколько правил. Их соблюдение поможет заметно улучшить манеру написания текста от руки.

«На почерк очень влияют удобство места для письма, ручка и бумага. Чем легче ложатся чернила, тем проще выводить ровные буквы. Поэтому предпочтение стоит отдать ручке, которая потолще и помягче», — пояснила эксперт.

По словам психолога, важно также правильно держать ручку. Корректное положение письменной принадлежности в руке играет важную роль в процессе выведения букв.

«Важно также правильно держать эту ручку. Не надо ее "душить". Она должна лежать между пальцами легко и в то же время плотно, запястье и плечи нужно расслабить, а локоть положить на стол. Заметьте – двигать руку нужно от локтя», — пояснила эксперт.

Необходимо найти баланс между скоростью и внешним видом буков. Если вы преследуете цель писать красиво, делайте это медленно.

Упражнения для улучшения почерка

Unsplash.com

Письмо в воздухе

Психолог Валерия Лукьянова рекомендует прописывать в воздухе большие буквы. Однако делать это следует не одной лишь кистью, а всей рукой, вплоть до плеча. Так вы задействуете все мышцы.

Пропишите вертикальные линии

Испишите лист ровными вертикальными линиями: они должны быть одинаковой длины и параллельны друг другу. То же самое проделайте с горизонтальными линиями.

Прописи

Приобретите прописи для первоклассников и прописывайте буквы.

«Обводить линии и буквы, а затем прописывать их в несколько строчек – один из самых доступных способов довести свой почерк до каллиграфического», — считает эксперт.

Ежедневно делайте записи от руки

Приобретите ежедневник, чтобы записывать туда понравившиеся цитаты и короткие тексты. Вместо них вы можете записывать панграммы, то есть тексты, в которых содержатся все буквы алфавита. Например, «В тайге живут цапли? Нет, это чистой воды фальшь!».

По словам психолога, исправить почерк можно в любом возрасте. Главное требование — это желание.