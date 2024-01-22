С мужчиной на свидании: такое поведение он не простит

Свидание — довольно стрессовое мероприятие для обоих участников. Причем некоторые наши особенности поведения могут стать финальным аккордом встречи.

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Психолог Всеволод Ильин рассказал Womanhit о том, какие вещи мужчины просто не прощают женщинам на первых свиданиях. Мотайте на ус.

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Вы пришли с подругой

Если вы заранее не договорились о том, что появитесь на встрече с подругой, а ваш мужчина приведет друга, лишний человек может стать очень жестким триггером.

«Для мужчины свидание — не просто веселая встреча. Он идет общаться с женщиной, к которой его тянет, третий человек в этом случае сломает всю атмосферу и настрой», — поясняет психолог.

Не рискуйте и всегда обсуждайте подобные вещи с мужчиной еще до встречи.

Вы ведете себя грубо с людьми

Очень популярная ситуация — человек невероятно мил с вами, но стоит ему обратиться к официанту, сразу же вырывается вторая темная личность.

Всеволод: «Не думайте, что мужчина ничего не замечает и ему все равно, как вы общаетесь с людьми. Ваше отношение к окружающим прямо говорит ему, что вы за человек». Это правило работает в обе стороны, однако женщины крайне редко ему следуют.

Вы слишком навязчивы

Практически каждый мужчина идет на свидание, особенно первое, без каких-либо серьезных планов на женщину. Проще говоря, им движет желание физического контакта. Когда женщина начинает слишком активно себя проявлять и уже на самом свидании строить планы на следующее, мужчина, мягко говоря, напрягается.

«Он только с вами встретился, а вы уже спешите его закрутить в отношения. Естественно, с этой встречи он постарается сбежать как можно быстрее», — говорит наш эксперт.

Вы оскорбляете его родственников и друзей

Тонкий момент. Даже если сам мужчина не в восторге от своего окружения, он никогда не потерпит, чтобы его близкие подвергались критике со стороны малознакомого человека, коим вы и являетесь в первые пару встреч.

«Никаких осуждений и тем более оскорблений в сторону его друзей! Вы рискуете столкнуться с жесткой агрессией», — заявляет Всеволод.