Женщина узнала о бурном прошлом партнера и обиделась

По словам женщины, она встречается со своим партнером уже полтора года, и они регулярно занимаются сексом, но никогда не экспериментируют в спальне. Самое «странное», что она смогла вспомнить, — это его просьбу отрастить волосы на лобке и подмышками, еще он согласился кусать ее во время секса. Однако, отправившись с мужчиной на встречу с его однокурсниками, автор письма обнаружила, что в прошлом он был довольно необузданным в плане интима: принимал участие в групповом сексе и исследовал весь спектр фетишей. Кроме того, как рассказали ей старые знакомые мужчины, он просил отращивать волосы в интимных местах и своих предыдущих девушек.