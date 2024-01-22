Сексолог дал пожилым россиянам неожиданный совет о порно

Сексуальную жизнь человек способен вести до глубокой старости, уверен психолог и сексолог Олег Шевченко.

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В беседе с «Московским комсомольцем» он прокомментировал исследование американских ученых, изучивших связь просмотра порно и интенсивности половой жизни у пожилых людей.

«На мой взгляд, одной из главных причин отказа от интимных радостей у женщин является критическое отношение к собственному телу, которое уже не кажется им привлекательным. А мужчины боятся осечек, которые с годами случаются все чаще и которых избежать невозможно», — сказал Шевченко.

Он добавил, что по этой причине пожилым людям лучше всего заниматься сексом с постоянным партнером, которого можно не стесняться.

По словам сексолога, дополнительным стимулом вести половую жизнь для них может стать просмотр порно.

«Видео такого рода не только возбуждают и вызывают интерес к сексу, но также подталкивают к тому, чтобы экспериментировать с позами, пользоваться лубрикантами, разнообразными интимными игрушками и вибраторами», — говорит Шевченко.

Секс и оргазм, добавил он, полезны и для физического, и для душевного здоровья, поэтому стесняться пользоваться вспомогательными средствами не нужно.

«И, конечно, пользуясь случаем, хочу напомнить о необходимости поддерживать нормальный вес, заниматься спортом и правильно питаться — все это поможет сохранить не только здоровье, но и сексуальное долголетие», — заключил специалист.