Психолог объяснила, как понять, что брак дал трещину

У каждого человека своя картина нормального брака, и трещинами люди могут считать разные вещи. Как определить признаки и что можно сделать, объяснила «ФедералПресс» психолог Наталия Варская.

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«Для кого-то основополагающим является наличие друг к другу сексуального интереса, и им не объяснить, что невозможно реагировать на один и тот же раздражитель с одинаковой интенсивностью», – отмечает психолог.

Наталия Варская напомнила о термине «гормональный наркоз», такое состояние длится от нескольких месяцев до трех лет. После этого срока, как правило, острота физического восприятия неминуемо снижается, но это не означает, что брак дал трещину. Люди могут приобрести в своих отношениях куда более важные вещи: духовную и душевную связь и общность, интерес как к личности и т. п.

«Биться над заделываем трещины, если ослабление сексуального интереса считать трещиной – дело напрасное. Но для кого-то это является приоритетом», – говорит психолог.

По мнению Варской, тревожным звонком для кого-то может считаться отсутствие общих увлечений, тем для разговоров. Когда пара живет под одной крышей, но без интереса друг к другу. Для кого-то звоночек связан с бытом, например, жена перестала готовить, муж потерял мотивацию обеспечивать семью.

«И вот тут стоит спросить себя: можно с этим жить вместе дальше, есть ли смысл и желание? Можно разделить лист на две части и на одной написать положительные стороны совместного проживания, а на другой отрицательные, сравнить результат и сделать выбор рациональный, а не эмоциональный. Тогда и станет ясно, нужно ли спасать этот брак», – сказала Варская.