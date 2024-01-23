Как победить постпраздничный синдром
После новогодних каникул люди часто страдают от постпраздничного синдрома, испытывая стресс и усталость. Кто-то выходит из упаднического состояния в первые рабочие дни, а кто-то не может войти в нормальное русло еще несколько недель.
Преподаватель психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Зубова советует вернуться к обычному режиму сна и бодрствования. Еще можно заняться спортом, сходить в театр или встретиться с друзьями. Важно при этом сократить потребление кофеина и алкоголя. Они могут только усугубить усталость.
"Начните работу над чем-то новым. Это может быть новый проект, учеба или хобби, - поделилась с "РГ" Зубова. - Уделите время себе. Отдых и релаксация очень важны для восстановления эмоционального баланса".
А психолог Владислав Комаров говорит: для борьбы с синдромом надо понять, чего не хватает в жизни прямо сейчас.
"Возможно, в праздники вы больше времени уделяли себе или близким, а еще могли куда-то уехать. Если это так, рекомендую выписать для себя то, чем занимались на новогодних каникулах и что делаете сейчас, - объяснил "РГ" Комаров. - Из этого списка нужно выделить один-два самых важных пункта и задать себе главный вопрос: как я могу внедрить это в свою жизнь прямо сейчас?"
Скажем, можно устроить на ближайших выходных небольшой праздник.
"Так вы сможете переучить мозг не расстраиваться из-за окончания праздников, а искать способы продлить их и сделать частью рабочих будней", - резюмирует психолог.