Как победить постпраздничный синдром

"Возможно, в праздники вы больше времени уделяли себе или близким, а еще могли куда-то уехать. Если это так, рекомендую выписать для себя то, чем занимались на новогодних каникулах и что делаете сейчас, - объяснил "РГ" Комаров. - Из этого списка нужно выделить один-два самых важных пункта и задать себе главный вопрос: как я могу внедрить это в свою жизнь прямо сейчас?"