Графолог объяснила, что почерк говорит о характере человека

"Каллиграфический почерк с украшениями и вензелями означает, что человек много времени уделяет внешнему. Для него имеет важность подача, имидж, кто как выглядит, в том числе и он сам. Такие люди, как правило, слишком много внимания уделяют деталям и гораздо меньше – сути. Они могут быть формалистами, которые за этой красотой прячут свои чувства. То, что происходят у них в голове и на душе, – тщательно скрывается", – пояснила эксперт.