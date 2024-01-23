Семейный бюджет: что нужно знать до свадьбы?
Вступать в брак, руководствуясь чувствами, – естественно. Но о том, что будет происходить после свадьбы с финансами, лучше знать заранее. После заключения брака финансы супругов становятся общими, но не все. В законе существует такое понятие, как личное имущество каждого из супругов (ст. 36 Семейного кодекса РФ).
Старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников рассказал MIR24.TV, что к нему относится:
- имущество, нажитое до брака;
- все, что получено в дар или по наследству в период брака;
- вещи индивидуального пользования – одежда, обувь и т.д. За исключением драгоценностей и предметов роскоши;
- исключительные права на результат интеллектуальной деятельности.
Тем не менее вопрос, что является личным, а что общим, может быть спорным. Обычно все разрешается в суде, если стороны не могут прийти к соглашению, отмечает юрист.
«Например, суд может признать личным имуществом драгоценности, приобретенные на общие деньги, но которыми пользовался один из супругов. Или имущество, доставшееся по наследству одному из супругов, но в которое второй вложил средства и тем самым улучшил его или увеличил его стоимость. Таким образом, можно говорить о том, что не все так однозначно, как кажется. Когда дело доходит до определения общего и личного имущества супругов, может возникнуть множество нюансов, каждый из которых будет учитываться», – говорит Гусятников.
Самый простой и выгодный вариант избежать споров – заключить брачный договор, в котором будет прописано, какое имущество, в том числе финансы, принадлежит каждому из супругов. Для России это не самая распространенная практика, тем не менее она начинает набирать обороты в больших городах. Супруги, которые имеют брачный договор, уже оценили все его преимущества. Заключить его можно в любой момент до вступления в брак или находясь в браке до момента развода.
Как напоминает Петр Гусятников, брачный договор может касаться только имущественных вопросов и не касается нематериальных требований.
«То есть можно поделить квартиры, машины, бытовую технику, даже ложки и вилки, а прописать, с кем останутся дети или компенсацию на случай недостойного поведения супруга – нельзя. Также брачный договор не может учитывать интересы третьих лиц. Например, родственников мужа или жены. Он всегда касается только двоих и имущественных отношений между ними», – объясняет эксперт.
«Иногда приходится сталкиваться с тем, что, насмотревшись западных фильмов, супруги хотят включить в договор домашние обязанности каждого из них, компенсацию одной из сторон в случае измены и т.д., – говорит юрист. – Российское законодательство этого не предполагает. Но в брачном договоре можно распределить не только то имущество, которое уже есть, но и то, что появится в будущем. Самая распространенная ситуация, когда супруги прописывают, что каждый из них после развода получает то имущество, которое будет записано на его имя».
При наличии брачного договора режим совместной собственности перестает действовать, все имущество становится не общим, а личным и не делится в случае развода. Брачный договор можно расторгнуть в любой момент по обоюдному согласию супругов. Расторжение в одностороннем порядке возможно только через суд, например, в случае, если у одного из супругов резко изменятся обстоятельства, допустим он получит инвалидность и не сможет больше себя обеспечивать. Также возможно признать брачный договор недействительным, если по условиям договора один из супругов получает все, а другой ничего.