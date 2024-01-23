Семейный бюджет: что нужно знать до свадьбы?

Вступать в брак, руководствуясь чувствами, – естественно. Но о том, что будет происходить после свадьбы с финансами, лучше знать заранее. После заключения брака финансы супругов становятся общими, но не все. В законе существует такое понятие, как личное имущество каждого из супругов (ст. 36 Семейного кодекса РФ).

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Старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников рассказал MIR24.TV, что к нему относится:

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имущество, нажитое до брака;

все, что получено в дар или по наследству в период брака;

вещи индивидуального пользования – одежда, обувь и т.д. За исключением драгоценностей и предметов роскоши;

исключительные права на результат интеллектуальной деятельности.

Тем не менее вопрос, что является личным, а что общим, может быть спорным. Обычно все разрешается в суде, если стороны не могут прийти к соглашению, отмечает юрист.

«Например, суд может признать личным имуществом драгоценности, приобретенные на общие деньги, но которыми пользовался один из супругов. Или имущество, доставшееся по наследству одному из супругов, но в которое второй вложил средства и тем самым улучшил его или увеличил его стоимость. Таким образом, можно говорить о том, что не все так однозначно, как кажется. Когда дело доходит до определения общего и личного имущества супругов, может возникнуть множество нюансов, каждый из которых будет учитываться», – говорит Гусятников.

Самый простой и выгодный вариант избежать споров – заключить брачный договор, в котором будет прописано, какое имущество, в том числе финансы, принадлежит каждому из супругов. Для России это не самая распространенная практика, тем не менее она начинает набирать обороты в больших городах. Супруги, которые имеют брачный договор, уже оценили все его преимущества. Заключить его можно в любой момент до вступления в брак или находясь в браке до момента развода.

Как напоминает Петр Гусятников, брачный договор может касаться только имущественных вопросов и не касается нематериальных требований.

«То есть можно поделить квартиры, машины, бытовую технику, даже ложки и вилки, а прописать, с кем останутся дети или компенсацию на случай недостойного поведения супруга – нельзя. Также брачный договор не может учитывать интересы третьих лиц. Например, родственников мужа или жены. Он всегда касается только двоих и имущественных отношений между ними», – объясняет эксперт.

«Иногда приходится сталкиваться с тем, что, насмотревшись западных фильмов, супруги хотят включить в договор домашние обязанности каждого из них, компенсацию одной из сторон в случае измены и т.д., – говорит юрист. – Российское законодательство этого не предполагает. Но в брачном договоре можно распределить не только то имущество, которое уже есть, но и то, что появится в будущем. Самая распространенная ситуация, когда супруги прописывают, что каждый из них после развода получает то имущество, которое будет записано на его имя».