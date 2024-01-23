Женский оргазм: почему он внезапно пропадает

Женский оргазм — явление непостоянное и меняющееся в зависимости от различных факторов.

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Психолог-сексолог Катерина Молния-Горелова рассказала Womanhit о самых популярных причинах исчезновения женского оргазма.

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Почему женский оргазм в принципе пропадает

Как уверяет наш эксперт, аноргазмия бывает первичной и вторичной. В первом случае женщина никогда не испытывала оргазма и в принципе не представляет, что это такое. Во второй ситуации оргазма не удается достичь по определенным причинам, хотя ранее он постоянно присутствовал в жизни женщины.

Психолог рекомендует исключить физиологические причины, к примеру, воспаления малого таза, травмы половых органов, или же заняться решением проблемы общего плохого самочувствия. Катерина:

«Сексуальная сфера каждой из нас — это необычайно тонко-сотканное кружево, окутывающее женщину, и если туда попадает грубая нить, залетная дерюга или джут, его невесомость пропадает, а то и вовсе причиняет боль».

Психологические факторы

Недовольство телом

Наверное, не существует женщины, которая была бы полностью довольна своим телом. Многие из нас настолько зациклены на недостатках, причем часто мнимых, что сконцентрироваться на партнере и самом процессе уже невозможно. Катерина:

«Порой женщины годами вспоминают „антикомплимент“, когда-то услышанный в свой адрес, блокируя тем самым свое либидо, веря в то, что у них „что-то не так“…».

Если вы узнали себя, не стесняйтесь обращаться к специалисту, который вместе с вами проработает проблему.

Нет доверия в паре

Если мы говорим о постоянном партнере, здесь могут быть и страхи измен, общее напряжение в паре или же проблемы в быту, которые ставят на стоп сексуальную жизнь.

«Оргазм зависит от эмоционального аппарата, и если он дает сбой и настраивается на негатив, то, увы, либидо пропадает», — поясняет психолог.

К слову, отсутствие оргазма при случайном сексе, в так называемом one night stand — ситуация очень популярная, так как без доверия к человеку просто невозможно полностью расслабиться.

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