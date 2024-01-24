Подруга проявляет повышенный интерес к моему мужу: причины и что делать

Когда подруга принимает твой выбор – это замечательно. Однако иногда общение супруга и подруги может насторожить, особенно если девушка проявляет излишний интерес к вашему партнеру.

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Чтобы не теряться в догадках, почему так происходит, не бить раннюю тревогу, необходимо тщательно проанализировать общение двух близких людей.

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"Рамблер" пообщался с психологом Оксаной Лебедянской, чтобы узнать, почему подруга проявляет повышенный интерес ко второй половинке и что делать, если столкнулись с данной проблемой.

Возможные причины такого поведения

Мы начинаем дружить и в процессе общения находим много общего, объединяющего, что поддерживает эти отношения. В них начинают присутствовать общие интересы, фантазии, увлечения.

"Когда одна из подруг выходит замуж и в ее жизни появляется мужчина, который отвечает интересам, вкусу, образу жизни, то можно предположить, что именно эти же качества являются привлекательными и для ее подруги". Оксана Лебедянская Психолог, коуч

Возможно этот излишний интерес отражает бессознательное влечение к тому, что привлекательно для вас обеих.

"А возможно вашей подруге необходимо понять, что именно вас привлекло в этом человеке. Ведь мы постоянно разгадываем нашего близкого человека, для того, чтоб сохранять с ним контакт. Особенно если вы отдалились от нее после замужества". Оксана Лебедянская Психолог, коуч

Также можно предложить, что муж напоминает значимого человека из жизни вашей подруги, и она бессознательно тянется к нему, видя в нем не мужа, а кого-то из своей личной истории.

Что делать в данном случае

В любом случае, важно понимать, что происходит на самом деле. И если ваши отношения искренние и вы уверены и в честности своей подруги, и честности мужа, то совершенно точно не стоит идти на конфликт.