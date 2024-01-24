Подруга проявляет повышенный интерес к моему мужу: причины и что делать
Когда подруга принимает твой выбор – это замечательно. Однако иногда общение супруга и подруги может насторожить, особенно если девушка проявляет излишний интерес к вашему партнеру.
Чтобы не теряться в догадках, почему так происходит, не бить раннюю тревогу, необходимо тщательно проанализировать общение двух близких людей.
"Рамблер" пообщался с психологом Оксаной Лебедянской, чтобы узнать, почему подруга проявляет повышенный интерес ко второй половинке и что делать, если столкнулись с данной проблемой.
Возможные причины такого поведения
Мы начинаем дружить и в процессе общения находим много общего, объединяющего, что поддерживает эти отношения. В них начинают присутствовать общие интересы, фантазии, увлечения.
"Когда одна из подруг выходит замуж и в ее жизни появляется мужчина, который отвечает интересам, вкусу, образу жизни, то можно предположить, что именно эти же качества являются привлекательными и для ее подруги".
Возможно этот излишний интерес отражает бессознательное влечение к тому, что привлекательно для вас обеих.
"А возможно вашей подруге необходимо понять, что именно вас привлекло в этом человеке. Ведь мы постоянно разгадываем нашего близкого человека, для того, чтоб сохранять с ним контакт. Особенно если вы отдалились от нее после замужества".
Также можно предложить, что муж напоминает значимого человека из жизни вашей подруги, и она бессознательно тянется к нему, видя в нем не мужа, а кого-то из своей личной истории.
Что делать в данном случае
В любом случае, важно понимать, что происходит на самом деле. И если ваши отношения искренние и вы уверены и в честности своей подруги, и честности мужа, то совершенно точно не стоит идти на конфликт.
"Если вас обуревают сомнения, тогда есть смысл посмотреть в ваши отношения с мужем и самостоятельно (или при помощи специалиста) попробовать понять, что именно вызывает опасения в намерениях ваших близких людей".