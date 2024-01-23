Как не реагировать на провокационные рассылки: советы психолога

Не так давно социальные сети всколыхнули сообщения о том, что якобы в школах самарской губернии готовятся нападения на детей. Конечно, это оказалось фейком, о чем сразу же сообщило руководство региона и администрации учебных заведений. Но чувства родителей были задеты ни на шутку.

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ИА sovainfo.ru выяснило у психолога, как в подобных ситуациях не поддаваться панике, упокоить себя и ребенка.

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Как отмечает психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов России Вадим Шамин, основной задачей подобного вида сообщений является вывод человека из эмоционального равновесия.

«Осуществляется это путем угрозы нарушения базовой потребности в безопасности. В этот момент у человека или группы людей активируется лимбическая система мозга, отвечающая за наши эмоции. Существует прямо пропорциональная зависимость: чем больше эмоций мы испытываем, тем меньше в нас остается критического и рационального мышления», — поясняет специалист.

Он добавил, что в этот момент человек становится более внушаем, уязвим к информации, может совершать импульсивные действия, принимать необдуманные решения.

Отдельное внимание стоит уделить детям, которые также находятся в психологическом напряжении во время подобных информационных атак. Психолог советует обсуждать этот вопрос только в спокойной и безопасной обстановке.

«Родитель может провести разъяснительную беседу, но без запугивания. Для того чтобы помочь успокоиться, необходимо вспомнить правила безопасности в самолетах, которые гласят: "При разгерметизации салона наденьте маску сначала на себя, а затем на ребенка". Другими словами, в начале нужно успокоить себя», — объяснил специалист.

Специалист рассказал о технике "5-4-3-2-1", которая поможет переключить внимание с тревожных мыслей на реальность.

«Выполняется она довольно просто. В момент интенсивного волнения вам необходимо назвать 5 вещей в комнате, которые можно увидеть, потрогать 4 разных предмета руками, услышать 3 разных звука, учуять 2 разных запаха и попробовать что-то одно на вкус. Активация разных модальностей восприятия поможет перенести внимание с тревожного будущего в настоящее», — рассказал психолог.

Также специалист советует при принятии решения оставлять ребенка дома или же отправлять в школу, опираться не только на сообщение с угрозой, но и на официальное заявление администрации школы и уполномоченных лиц.

«Однако итоговое решение остается за родителем, важно лишь то, чтобы оно было взвешенным и обдуманным», — заключил специалист.