Столичный психолог рассказала о важности комплиментов

Обычно под комплиментом подразумевают приятное, галантное замечание или краткую похвалу. Как ни странно, выражение восхищения, уважения или признания, сделанное одним человеком другому не всегда способно радовать и улучшать настроение. О том, как лучше делать и принимать комплименты, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Парадокс, но большинство из нас, получая или говоря комплименты, испытывают дискомфорт и происходит это по совершенно разным причинам. Одни, услышав приятные слова в свой адрес, начинают возражать и оправдываться, другим трудно поверить, что сказанное действительно относится к ним, а третьи принимают комплимент за открытую лесть или издевку.

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Очень многое в умении принимать похвалу в свой адрес, зависит от отношения как к самому себе, так и к окружающим. Причиной трудностей восприятия комплиментов могут быть особенности воспитания, низкая самооценка и неуверенность в себе, застенчивость, недоверие к автору комплимента или ошибочное восприятие похвалы как аванса и попытки сделать человека обязанным в чем-либо.

Качества настоящего комплимента

Комплимент — это не обязанность, а выражение своего истинного желания сказать другому приятное. Если оно по каким-то причинам отсутствует — лучше воздержаться от высказывания. Отмечайте лишь то, чем вы по-настоящему восхищены, что заинтересовало и привлекло внимание. Избегайте дежурных фраз вроде: «Какие прекрасные у вас глаза!» или «А у тебя уютно!»

Стараясь высказаться излишне красочно, можно «перемудрить», и тогда комплимент вызовет лишь недоумение. Если вы не мастер изящной словесности, лучше говорить кратко, но по существу и понятно. Отметьте то, что вы наблюдаете лично, а фантазии и излишнее приукрашивание сильно походят на лесть. Важно также помнить об уместности произнесенного: громко признаться одной женщине в том, что она самая красивая в присутствии других дам — однозначно провал.

— Уместность комплимента напрямую зависит от характера отношений с тем, кому он адресуется. Если речь о работе, отметьте деловые качества, умение руководить процессом и скорость достижения успеха. Желая сказать приятное другу, можно упомянуть о тех достоинствах, которые делают дружбу с ним особенной: надежности, готовности поддержать и помочь в любой ситуации, оптимизме или способности моментально рассмешить. Комплименты влюбленных особенные – они более личные и не предназначены для чужих ушей. Пожалуй, именно этот вид похвалы требует большего такта и аккуратности. В частности, важно избегать сравнения с «бывшими» даже тогда, когда подчеркиваешь преимущества того, кто сейчас рядом, — поделилась Екатерина Игонина.

Когда приятного мало...

Бывает, что вроде бы комплимент получен, а вот удовольствие от него – нет: «Ой, у тебя впервые классно вышел отчет! Я уже и не рассчитывал», «Вот умеешь же, когда захочешь! Наконец-то приличное платье», «Очень вкусные пирожки! Правда, у моей бабушки они были гораздо пышнее».

Если после подобных «похвал» хочется бежать без оглядки, а не радоваться или гордиться собой, скорее всего, комплимент поступил от манипулятора. И тут дело не в вас, а в том своеобразном типе людей, с которыми иногда приходится сталкиваться. Во-первых, не давайте волю эмоциям! Если позволите им захлестнуть вас, то потеряете контроль над собой. Во-вторых, научитесь воспринимать лишь слова одобрения, сознательно игнорируя другой посыл. В-третьих, воздержитесь от оправданий и объяснений — именно этого, как и всплеска эмоций, ждет манипулятор. Лучше всего оставить такой выпад без внимания.

— Бывает и так, что комплимент из-за спешки или смущения был сделан неумело, прозвучал двояко. В таком случае не стоит отвечать язвительно или саркастично — этим можно смутить или обидеть человека, выставив его на посмешище. Умение делать точные комплименты, а также утонченно отвечать на них — настоящее искусство, которое порой требует долгих лет оттачивания. Существует ответ, идеально подходящий в любой ситуации — улыбка и искреннее «Спасибо!» Выбрав такой вариант, вы всегда будете безупречны и на высоте, — заключила психолог.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи населению. Единый справочный телефон: 8(499)173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.