Женщина узнала о второй жене мужа-двоеженца после 10 лет брака

Жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после 10 лет брака и подала на него в суд. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Женщина познакомилась с 61-летним возлюбленным в сети, когда ей было 23 года. По ее словам, мужчина утверждал, что не женат, поэтому она вступила с ним в романтические отношения. Позже они поженились и решили, что заведут 10 детей. «Он сказал, что хотя бы один из детей станет успешным», — рассказывает женщина.

За 10 лет брака у супругов появилось восемь детей от суррогатной матери — пять сыновей и три дочери. По подсчетам китаянки, они с мужем потратили более 10 миллионов юаней (123 миллиона рублей) на рождение детей. Супружеская пара совместно воспитывала отпрысков, пока в 2023 году женщина не узнала, что ее муж двоеженец и у него есть вторая жена, которую он скрывал.

Мужчина подал на жену в суд, чтобы вернуть все имущество, которое он, по его словам, ей подарил. Женщина, в свою очередь, разорвала с ним отношения и стала самостоятельно заботиться о детях. Она также подала в суд на мужа и на его семью.

Китаянка заявила, что хочет получать алименты в размере 200 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей) в месяц, так как не может самостоятельно обеспечивать отпрысков. В ответ на это родственники бывшего мужа заявили, что готовы самостоятельно вырастить детей, если она их отдаст. Однако женщина отказалась от таких условий. Суд еще не принял решение по делу супругов.