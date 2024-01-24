Психотерапевты дали советы, как пережить кризис в отношениях

В некоторых случаях кризис в отношениях приводит к расставанию, но нередко он оказывается преодолен, и партнеры переходят на новый, более близкий уровень. Психотерапевты рассказали, как пережить трудности и не разойтись.

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Эксперты советуют определиться: есть ли желание вернуть прежние отношения или партнеры ищут предлог для расставания. Также стоит понять, на чем держится пара, чем партнеры привлекают друг друга. Не стоит стараться сохранить отношения ради детей.

Не стоит слушать мнение пристрастных советчиков. Например, родители могут настаивать на сохранении отношений, если, по их мнению, партнер является достойным человеком. Действительно хороший совет можно получить от того, кто занимает нейтральную позицию.

Чтобы начать восстановление близости, важно создать атмосферу безопасного разговора. Для этого следует говорить о себе, своих чувствах и не давать оценок партнеру. Важно, чтобы партнеры хотели услышать и понять друг друга, передает издание «Профиль».

В свою очередь психолог Наталия Варская посоветовала перед расставанием разделить лист на две части и на одной написать положительные стороны совместного проживания, а на другой — отрицательные, сравнить результат и сделать выбор рациональный. Тогда станет понятно, нужно ли спасать брак, передает «360».