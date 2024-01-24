Психолог рассказала, когда полезно просто лечь в кровать и ничего не делать

Если человек столкнулся с упадком сил, чувствует грусть и апатию, не нужно торопиться с выходом из этого состояния.

Более того, по словам психолога Ларисы Балыкиной, важно дать себе возможность «замедлиться», остаться дома, если есть такая возможность. Свободное время, как говорит специалист, стоит посвятить чему-то приятному для себя, например, просмотру сериалов. Или просто ничего не делать: