Психолог рассказала, когда полезно просто лечь в кровать и ничего не делать
Если человек столкнулся с упадком сил, чувствует грусть и апатию, не нужно торопиться с выходом из этого состояния.
Более того, по словам психолога Ларисы Балыкиной, важно дать себе возможность «замедлиться», остаться дома, если есть такая возможность. Свободное время, как говорит специалист, стоит посвятить чему-то приятному для себя, например, просмотру сериалов. Или просто ничего не делать:
– Действительно, отдохнуть и ничего не делать – тоже полезно. Иногда лечь в кровать, и все наши сенсорные сигналы никак не стимулировать – это тоже очень полезно сказывается на работе нашего головного мозга, – объяснила Лариса Балыкина в эфире «Сегодня утром».
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