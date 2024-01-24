Как точно понять, что от мужчины нужно бежать прямо сейчас?

В самом начале знакомства мы воодушевлены и воспринимаем партнера через флер влюбленности. Большинство женщин надеются, что встретили «того самого» и что их дальнейшая жизнь в паре будет долгой и счастливой. Но мы так любим обманываться, что потом это нередко ведет к разочарованию и боли. О том, какие признаки помогут понять, что с избранником лучше расстаться как можно скорее, рассказала психолог Ксения Демина.

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Быстрые, решительные действия

Этот момент вводит в заблуждение практически каждую вторую женщину. Да, многие устали от того, что огромное количество мужчин не берет на себя ответственность, не принимает решения или не хочет жениться. Поэтому, когда встречается тот, кто готов к серьезным отношениям, кажется, что удалось выиграть джек-пот.

Однако не стоит сразу поддаваться очарованию решительного мужчины. Очень часто так поступают манипуляторы: им важно завладеть жизнью женщины, очаровать ее и поработить. Они вводят избранницу в круг своих друзей и близких, совершают романтические поступки, красиво ухаживают, завоевывая даму сердца. И все это для того, чтобы потом, когда с его стороны начнется неадекватное поведение (а оно начнется), женщина не могла просто взять и уйти. Ведь гораздо труднее бросить партнера, когда вас связывает нечто большее, чем общение тет-а-тет. И манипулятор это отлично понимает.

Что происходит потом? У такого мужчины после конфетно-букетного периода нередко меняется поведение, и женщина сталкивается с целым рядом неприятностей:

повышенным контролем, когда жизнь перестает принадлежать ей;

чрезмерным чувством собственничества;

попытками ограничить какие-то ее действия, которые оправдываются заботой («я беспокоюсь о тебе», «я переживаю»).

Какой период считается быстрым? Если вы знакомы от 2 недель до 1,5 месяцев, а мужчина в разговорах уже называет вас своей будущей женой и строит серьезные планы на ваше совместное будущее, это тревожный знак. Существует большая вероятность, что в дальнейшем вы столкнетесь с тиранией и абьюзом.

Стремительное появление чувства собственничества

Этот признак похож на первый, но здесь есть нюансы. Мужчина может не знакомить вас со своим окружением, но, как только начинает встречаться, то есть еще на самой ранней стадии, активно заявлять свои права. Он начинает контролировать вашу жизнь, быт и общение. Настаивает на том, чтобы вы отвечали на звонки, включив видео, чтобы было видно, что происходит вокруг. Все это сопровождается словами о безопасности, о его заботе и любви.

Мужчина также может начать постепенно вкладывать в голову мысли, что семья и близкие недостаточно сильно вас любят, поэтому лучше с ними не видеться либо делать это как можно реже.

Это говорит о том, что мужчина хочет оставить вас в социальном вакууме, чтобы на ваше мнение не смогли повлиять другие люди, способные сказать, что он не очень-то и хорош. Важно понять, что в таких отношениях вы будете как птица в клетке, и здесь речь идет о психологическом состоянии, которое будет очень шаткое, а самооценка, скорее всего, сильно снизится.

Нерешительность и постоянное желание советоваться с мамой

Если ваш мужчина, наоборот, нерешителен, постоянно советуется с мамой и поступает с оглядкой на ее одобрение, бегите! Такое поведение свидетельствует о том, что партнер так и не сепарировался от родителей.

Если мужчина до 30 лет жил с мамой или живет с ней и сейчас, то эта женщина будет третьей в вашей постели, все семейные решения станут приниматься ею, и даже имущество, скорее всего, ваш избранник запишет на нее. Поэтому лучше завершить такие отношения еще на ранней стадии: вы не сможете переделать такого мужчину или заставить его повзрослеть.

Видение мира в отрицательном свете

Если мужчина абсолютно всех людей воспринимает в негативном ключе, то с ним хороших отношений не построить. Все вокруг у такого человека плохие: дураки на дорогах, отвратительное правительство, нерасторопные официанты, некомпетентные врачи — все люди плохие и неправые, один он — в «белом пальто».

Рано или поздно вы также попадете в ситуацию, когда станете плохой и виноватой во всем.

Уверенность, что все женщины меркантильные

У вас первое свидание, а мужчина начинает говорить о меркантильности женщин? Он может долго рассказывать, как жена хотела от него денег, а сейчас при разводе шикует на его алименты. И что он ищет искреннюю, настоящую, а не такую, как все. Негативный сигнал, будьте осторожны! Имейте в виду, что он ищет женщину, которая будет все делать, а он будет на ней «ездить». Подумайте, ваш ли это путь, когда мужчина экономит на своей жене?