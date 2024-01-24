Почему у женщин и мужчин СДВГ проявляется по-разному, объяснил доктор

СДВИГ или синдром дефицита внимания/гиперактивности сегодня у многих на слуху. Однако симптомы этой особенности психического развития по-разному проявляются у представителей двух полов.

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О том, как и почему СДВГ дает о себе знать у мужчин и женщин разными образами, пишет South China Morning Post.

Доктор Маттиас Рудольф, специалист по психосоматической медицине и психотерапии, объяснил, что у женщин реже диагностируют СДВГ из-за гендерных стереотипов. Они подразумевают тихих и мечтательных девочек, но шумных и активных мальчиков. Однако именно такое поведение иногда может говорить о наличии у ребенка СДВГ.

Мужчины при СДВГ склонны видеть в своих проступках вину других людей. Женщины, наоборот, винят в собственных ошибках только себя. Вторые в итоге оказываются на кушетке у психолога, жалуясь на депрессию.

У взрослых СДВГ имеет симптоматику в виде беспокойства, забывчивости или мечтательности. Выявить СДВГ помогут тесты или консультация со специалистом.